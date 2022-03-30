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NOW早報／威爾史密斯「出拳後首發聲明」！向克里斯道歉

▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯不負眾望奪下奧斯卡影帝，但美國影藝學院譴責他的暴力行為，更傳出要收回小金人的聲音。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 06:30:37

威爾史密斯道歉了！出拳後首發聲明　向克里斯認錯

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第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮在台灣時間（28）日上午登場，結果卻傳出威爾史密斯（Will Smith）上台痛揍頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）的放送事故，引發全球議論，對此，威爾史密斯也在台灣時間昨（29）日上午7點半發出道歉聲明，表示「我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地」，首度在衝突事件後，公開對社會大眾道歉。

威爾史密斯表示「各種形式的暴力都是有破壞性的，我昨晚在奧斯卡頒獎典禮上的行為是不可接受和不可原諒的，以我作為笑話是工作的一部分，但關於妻子健康狀況的笑話讓我無法忍受，我情緒太過激動」。

「克里斯，我想公開向你道歉」威爾史密斯提到「我錯了！我很尷尬，我成為了我最不想成為的那種人，在充滿愛和善意的世界裡，沒有暴力的容身之地，我還要向學院、節目製作人、所有與會者和全世界觀看的所有人道歉，我想向威廉姆斯家族和我的理查德國王家族道歉，我深感遺憾的是，我的行為玷污了我們所有人原本美好的旅程」。

回顧整起事件，克里斯洛克在準備頒獎時，提到威爾史密斯的老婆，並且大開潔達·蘋姬的髮型大開玩笑，指出現在的造型很像黛咪摩爾（Demi Moore）在《魔鬼女大兵》裡的造型，但那是因為潔達·蘋姬長年飽受脫髮症之苦，是自己一直以來的困擾，結果威爾史密斯聽完一番話後起身走向克里斯洛克，接著就是一巴掌打過去，讓眾星雲集的場面非常尷尬。

由於事情發生太突然，導播根本來不及避掉該放送事故，僅能連忙消音，但原始影片仍在網路上瘋傳，威爾在打完克里斯洛巴掌後，回到座位上還二度大聲吼叫「別用你那張臭嘴講我老婆的名字」，最後克里斯洛克面露尷尬的說「剛剛那是.....電視史上最精彩的一刻」，事後威爾史密斯的舉動引來國外網友不滿，甚至傳出警方介入調查，且奧斯卡高層震怒的消息，恐怕要收回威爾史密斯以《王者理查》奪下影帝的小金人。

本土疫情持續升溫！全台爆發「不明感染鏈」　累積達17條

本土疫情持續升溫，台灣也陸續傳出不明個案與足跡，昨（29日）指揮中心也宣布，新增6件待釐清感染源，截至目前累計共有17件不明感染鍊。醫療應變組副組長羅一鈞指出，不明感染源裡，其中有8條為3人以上群聚另外9條是單一個案與家庭群聚。

本土日前待釐清傳播鏈有新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員和三重業務員、桃園大潭電廠、台東初鹿群聚、新北中和陪病者和台東池上因症就醫確診者；昨日則新增永和家管案、彰化夫妻、淡水個案、松山家庭群聚、基隆安樂區個案和台銀孕婦個案。

Omicron變異株BA.2至今也累計達9條，包括「宜蘭家庭群聚、高雄港群聚、引水人、和平醫院護理師、高雄化工廠、基隆小吃店、五分埔女店員、桃機航警和機場防疫人員」。

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出目前待釐清感染鏈共有17條。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出目前待釐清感染鏈共有17條。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
今日天氣／鋒面通過！全台降雨機率增加　各地仍持續回暖

中央氣象局預報，今（30）日因微弱鋒面通過北部海面，台灣中南部地區及東南部地區預測將有局部短暫陣雨，澎湖、金門地區有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部、東部地區及馬祖地區則有局部短暫雨。

溫度方面，風向轉為東南風的關係，各地仍持續回暖，北部及東半部地區預測高溫落在27至29度，中南部地區可達30、31度；各地低溫約為19至23度。

▲近期台灣遇到受到華南雲雨區影響，氣溫低加上雨下不停，對機車族更是一大考驗。（圖／NOWNews影像中心）
▲因微弱鋒面通過北部海面，台灣中南部地區及東南部地區預測將有局部短暫陣雨。（示意圖／NOWnews攝影中心）
本土大爆發！防疫暫不升級　陳時中親曝原因

全台疫情拉緊報，各地皆爆發零星個案，民眾關切是否將「防疫升級」？對此，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前不用升級，只需提高警覺，民眾覺得有症狀，可以自行快篩，多點自主應變，對自己社會都好。

陳時中表示，目前社區感染多點爆發，代表社區已經出現警訊，不過以Omicron傳播規模來看，台灣與世界相比算是非常小，因此不用升級，僅需提高警覺。

指揮中心說，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往540家定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果，假設是檢驗為陽性，要儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。

▲（圖／指揮中心提供）
▲對此，流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前不用升級，只需提高警覺，民眾覺得有症狀，可以自行快篩，多點自主應變，對自己社會都好。（圖／指揮中心提供）
中職／確定了！統一獅胡智為擔綱開幕戰先發

統一獅隊昨（29）日以3:4不幸輸給兄弟，在官辦熱身賽結束賽事，賽後總教練林岳平宣布，由胡智為擔任開幕戰先發。

昨日賽事由古林睿煬先發，可惜他投3局失2分，賽後林岳平說：「目前看來就是胡智為先發，古林還會在輪值之中。」

古林昨日在受訪時說：「我覺得自己還是在嘗試，自己投球品質如何，之前投球部位還是有些疲勞狀況，不過還是要持續做好準備。」

▲台灣大賽GAME4統一獅先發投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
▲台灣大賽GAME4統一獅先發投手胡智為。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
超商不讓了！趕工新增「1服務」　全場佩服：真的無極限

台灣便利商店密集度極高，它們的服務內容也越來越多元，民眾的日常需求幾乎都能包辦了。昨（29）日又有民眾看到超商新增「1服務」，畫面曝光也引起全場讚嘆。

原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己經過一間便利商店，結果從外面一看卻發現裡面正在動工裝修新增「自助洗衣區」，讓他不禁讚嘆「便利商店真的無極限了！看來自助洗衣店要被打趴了」。

不少網友看完也紛紛驚呼「下班經過也有看到，滿不錯的」、「超商店員技能樹+1」、「誇張了，以後超商會不會開的跟賣場一樣大，裡面連傢俱家電床墊都開始賣了」、「馬上要有膠囊床位了」、「看以後便利商店會不會也有洗車服務」；另外也有使用過的客人分享經驗談「不太可能取代自助洗衣店，當時用又覺得烘乾的機器太少，只能當備用地方而已」、「超級方便的」。

事實上「Fami自助洗衣」服務在早在2019年初就在三重一門市試營運，搶攻自助洗衣龐大的商機，目前在基隆、新北、新竹、台中、高雄皆有設置自助洗衣區的門市。（編輯：賴禹妡）

▲有民眾看到超商正在裝修，即將新增「1服務」，畫面曝光也引起全場讚嘆。（圖／翻攝爆廢公社）
▲有民眾看到超商正在裝修，即將新增「1服務」，畫面曝光也引起全場讚嘆。（圖／翻攝爆廢公社）

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