COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

三星新款智慧聯網螢幕4/8粉嫩上市！乍看很有「蘋果味」

▲三星智慧聯網螢幕Smart Monitor M8推出象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四色，簡約設計頗具質感。(圖／台灣三星提供)
▲三星智慧聯網螢幕Smart Monitor M8推出象牙白、薔薇粉、湖水綠、夕霧藍四色，簡約設計頗具質感。(圖／台灣三星提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-30 10:00:47

根據IDC最新數據指出，2021年第四季台灣顯示器市場總量突破42萬台，較2020年同期成長逾2成，創下近8年新高。三星在台正式推出兩款全新螢幕，包含榮獲今年CES大獎的智慧聯網螢幕Smart Monitor M8，預計4/8開賣，以及電競螢幕奧德賽Odyssey Neo G8，預計6月初上市。

我是廣告 請繼續往下閱讀
智慧聯網螢幕Smart Monitor M8

無須連接個人電腦，即能滿足消費者各式需求，全新外觀，機身更薄，厚度僅11.4mm，配色上更為高雅，提供象牙白、薔薇粉、湖水綠和夕霧藍，第一看頗有蘋果新款iMac電腦的即視感。配置4K UHD面板搭載最高99% sRGB色域空間。內建Wi-Fi功能可直接連接網路，並透過免費網頁版Microsoft Office 365立即檢視及編輯文件。

▲智慧聯網螢幕mart Monitor M8內建免費網頁版Microsoft Office 365。(圖／台灣三星提供)
▲智慧聯網螢幕mart Monitor M8內建免費網頁版Microsoft Office 365。(圖／台灣三星提供)
配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam以及內建Google Duo等應用程式，且可立即切換到智慧電視。此外，除支援65W充電USB type-C連接埠，充電及資料傳輸皆能一孔包辦；螢幕還能化身SmartThings控制中樞，串聯各個裝置。售價19,900元，將於3/31~4/7預購，4/8上市。3/31~6/30購買智慧聯網螢幕Smart Monitor M8登錄即送Galaxy Buds Live（建議售價5,990元），預購再加贈水虎福杯金虎爺禮盒組（三星限定款）（建議售價2,000元）

▲三星智慧聯網螢幕Smart Monitor M8配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam。（圖／台灣三星提供）
▲三星智慧聯網螢幕Smart Monitor M8配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam。（圖／台灣三星提供）
全球首款4K 240Hz 1000R曲率電競螢幕 奧德賽Odyssey Neo G8

為全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕、240Hz畫面更新頻率、1ms反應時間的顯示螢幕，將遊戲體驗提升至全新境界。Quantum Mini LED面板達14位元灰階控制；Quantum HDR 2000技術提供高達2,000 nit超高峰值亮度及1,000,000：1原生對比度。外型設計以充滿質感的白色定調搭配富有科技感的搶眼外型。CoreSync光效自動調整設計，可配合遊戲場景自動變化燈光效果，將遊戲世界延伸至真實空間。售價39,900元，預計6月初上市。

▲三星奧德賽Odyssey Neo G8搭載全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕。(圖／台灣三星提供)
▲三星奧德賽Odyssey Neo G8搭載全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕。(圖／台灣三星提供)

索尼6月推出全新訂閱服務　月付298元爽玩4百款遊戲

momo配送要更快！宣示力拼「3小時到貨」　台北加入生鮮

8款LINE免費貼圖一次打包！圓仔、貘花豆陪過可愛兒童節

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀