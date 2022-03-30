三星新款智慧聯網螢幕4/8粉嫩上市！乍看很有「蘋果味」

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無須連接個人電腦，即能滿足消費者各式需求，全新外觀，機身更薄，厚度僅11.4mm，配色上更為高雅，提供象牙白、薔薇粉、湖水綠和夕霧藍，第一看頗有蘋果新款iMac電腦的即視感。配置4K UHD面板搭載最高99% sRGB色域空間。內建Wi-Fi功能可直接連接網路，並透過免費網頁版Microsoft Office 365立即檢視及編輯文件。
配備可拆式磁吸視訊攝影機SlimFit Cam以及內建Google Duo等應用程式，且可立即切換到智慧電視。此外，除支援65W充電USB type-C連接埠，充電及資料傳輸皆能一孔包辦；螢幕還能化身SmartThings控制中樞，串聯各個裝置。售價19,900元，將於3/31~4/7預購，4/8上市。3/31~6/30購買智慧聯網螢幕Smart Monitor M8登錄即送Galaxy Buds Live（建議售價5,990元），預購再加贈水虎福杯金虎爺禮盒組（三星限定款）（建議售價2,000元）
全球首款4K 240Hz 1000R曲率電競螢幕 奧德賽Odyssey Neo G8
為全球首款兼具4K畫質及1000R曲面螢幕、240Hz畫面更新頻率、1ms反應時間的顯示螢幕，將遊戲體驗提升至全新境界。Quantum Mini LED面板達14位元灰階控制；Quantum HDR 2000技術提供高達2,000 nit超高峰值亮度及1,000,000：1原生對比度。外型設計以充滿質感的白色定調搭配富有科技感的搶眼外型。CoreSync光效自動調整設計，可配合遊戲場景自動變化燈光效果，將遊戲世界延伸至真實空間。售價39,900元，預計6月初上市。