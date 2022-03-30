《全明星》徐謀俊暴紅付代價　曝手指骨折嚴重後遺症  

男星李岳在17LIVE人氣訪談節目《李岳Fun4夜》，邀來「全明星運動會」第3季獲得MVP肯定的徐謀俊直播連線對談，吸引了大批粉絲湧入，李岳關切擔心徐謀俊手指骨折後遺症，他表示因為個性關係，上場就會盡可能地去拚，其實下意識告訴自己不要太衝，但當下沒辨法控制自己，還是會全力去做，隨即秀出左手說，現在無法像右手同樣緊握，現在彈吉他感覺影響滿多的，準備要開始認真做復健。

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▲李岳（左）和徐謀俊都很希望能在娛百狼人殺再碰面。（圖／17LIVE提供）

徐謀俊說在台北小巨蛋拿到MVP意義特殊、爸媽滿開心，爸爸本身是體育老師，所以給了他滿多建議，坦言曾有想當運動員的夢想，很感謝《全明星運動會》讓自己有機會在小巨蛋比賽，李岳好奇他在場上會有火氣上來的時刻嗎？徐謀俊說「還滿多的，我在場上其實跟場下是兩個人，因我以前也是籃球隊、網球隊，運動員都知道場上如果要尋求勝利，不應該有不好意思的心情產生，我在場上會叫大家快點，容易變得比較嚴肅，我到後面才知道，其實不是每個人都是來當運動員的，我知道的當下其實滿難過的，有人直接跟我說在場上不用這麼激動，我來又不是來當運動員的。」





徐謀俊強調同隊不會因此影響感情，「我們跟家人一樣，我跟爸媽也會吵架，但不代表我們感情不好，我本來想說當紅隊的戰士，隊友需要我就貢獻我的能力，不會給太多意見，真的感覺全明星錄完像多了一群家人，大家後來都變得有話直說，家人才會這樣。」





▲李岳主持直播訪談節目總能讓來賓說出心裡話。（圖／17LIVE提供）

▲李岳Fun4夜本週邀鹹酥雞女神張文綺直播連線訪談。（圖／17LIVE提供）

李岳詢問他的理想型，徐謀俊說「我喜歡安靜的女生，一群人裡她比較安靜一點的，而且她要善良」，要他在全明星女生中選一位比較欣賞的，徐謀俊想半天笑說「我選粿粿會不會比較好，因為她已經死會了」。李岳笑虧：「你有在擔心這個？在場上不是很直話直說嘛，現在就不敢了」，徐謀俊求饒喊好難選。李岳發現留言區異常現象，忍不住喊「怎麼他一說喜歡安靜的，你們全都安靜不敢留言了」原本互動熱烈的留言區瞬間一片安靜。《李岳Fun4夜》31日晚間10點將邀張文綺在剛入厝的新家和李岳訪談，並將帶來她投資在台中開的鹹酥雞店開幕喜訊。



