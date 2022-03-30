人言可畏！斯亞揪小A辣同框比較　淚訴：蠻討厭妳的

女星陳斯亞因長相神似小A辣，被綜藝節目引用當考題，她怒批製作單位霸凌，引發熱烈討論，反被嘲笑是霸凌小A辣，她索性找來對方同框拍片，以行動粉碎兩人不和傳言，強調「我們真的長得不像」，要讓網友評評理，沒料到粉絲看了反而覺得更像，在底下留言：「超像，這根本是雙胞胎啊」。





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▲斯亞（右）和小Ａ辣同框，要讓網友看清彼此長相差異。（圖／翻攝小Ａ辣YouTube）

▲斯亞（左）跟小A辣私下也是好朋友。（圖／翻攝小A辣FB）

斯亞表示，對於新聞紛紛擾擾，只能用斷章取義來形容，真的是人言可畏，所以邀請小A辣一起暢聊真心話，她認為彼此五官、風格都不像，斯亞更強調自己沒整型，卻被罵拿小A辣當整型範本，「他們一直說我整型，還是我真的去整一下，可能我心情就會比較開心？我就沒有整為什麼說我有整呢？」





彼此私下是好友，斯亞難得向小A辣透露，一開始不認識時，因為媒體與網友說兩人長得很像，還以為對方模仿自己，「我那時候是蠻討厭你的」，直到後來因為網紅林進的牽線，實際見面聊天後才解開誤會。小A辣則不以為意，因為是《黑澀會美眉》的忠實觀眾，看過剛出道時的斯亞，對長相相似沒有任何不開心，反而覺得很榮幸。





▲陳斯亞（糖果）在臉書發文，直指綜藝大熱門霸凌。（圖／翻攝陳斯亞臉書）

斯亞強調，不是因為長得像小A辣生氣，而是被說整型過頭，才覺得被網友霸凌，說到激動處，兩個人都忍不住落下眼淚。儘管她們素顏亮相，要讓網友分辨差異，不過因為髮色、妝容相近，還是很多人認為她們外貌相似，還有人覺得「不像，小A辣更漂亮」，也有人貼心安慰斯亞「好朋友本來就會長很像」、「應該是鏡頭濾鏡關係」、「你們各有各的美」。



