台積電漲10元、挑戰600元 台股早盤漲逾170點
烏俄談判露曙光，美股四大指數昨（29）日齊揚，台北股市今（30）日開盤後也漲逾170點，來到17721點，漲幅近1%。權值股台積電早盤漲10元，來到599元。其他股王矽力、世界先進、國巨漲1到3%。而今日盤面焦點為觀光概念股，其中華航與長榮漲2到3%，而太陽能族群與電動車概念股也走揚，元晶、茂迪、安集漲2%以上，順德飆漲停，同致與強茂漲6%。
美股道瓊指數29日上漲 338.3 點，或 0.97%，收 35294.19 點；那斯達克指數上漲 264.73 點，或 1.84%，收 14619.64 點；標普 500 指數上漲 56.08 點，或 1.23%，收 4631.6 點；費城半導體指數上漲 78.41 點，或 2.21%，收 3625.58 點。
台北股市今日開盤漲24.24點，加權股價指數以17572.9點開出，隨後漲逾170點，來到17721點，漲幅近1%。權值股台積電早盤漲10元，來到599元，挑戰600元大關。聯電漲0.7%，來到54.1元。世界先進漲2%，股王矽力也漲2.5%。南亞科、大立光、國巨漲1%多。聯發科相對弱勢，早盤跌0.7%，來到905元。
觀光概念股今強勢，華航漲1.6%、長榮航漲2.7%。雄獅漲逾2%、鳳凰漲3%以上、夏都漲近1%。另外，太陽能族群也紅通通，元晶、茂迪、安集、太極、達能、新晶投控漲逾2%，中美晶、台勝科、國碩漲超過1%。電動車概念股順德飆漲停，同致與強茂漲6%，朋程與新唐漲3到4%。