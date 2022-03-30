抓到了！老翁冒名顏清標恐嚇建商 竟因看政論節目火很大
今年一月有人假冒大甲鎮瀾宮董事長顏清標名義，寄恐嚇信給台中市總太集團主席吳錫坤，要求「捐一億現金給媽祖，否則送慶記給您」。警方今宣佈破案，嫌犯是政治立場親綠的73歲老翁，他供稱經常看政論節目，對顏清標和建商極度不滿，一時氣憤才寄信恐嚇。
該封恐嚇信係中二立委選舉後寄出，大甲鎮瀾宮董事長顏清標於一月下旬接到老友吳錫坤電話，指收到一封以毛筆書寫、寄件者為大甲鎮瀾宮的信件，打開竟是要求「捐一億現金給媽祖，否則送慶記給您」，還署名「董事長顏清標」。氣得顏清標大罵，認為有心人以拙劣手段影響廟的聲譽，要求吳錫坤直接報案。
台中市刑大專案小組逐一調閱近50個郵筒外的監視器，在台中市3處郵局前發現73歲、曾當過老師的李姓老翁寄信的身影，28日前往李嫌位於太平區住處搜索，在大甲鎮瀾宮遶境前一星期宣佈破案。
警方見李嫌開門便問「信是你寄的吧？」李也乾脆的回答「對」！警方隨後在屋內起出犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等物。李嫌坦承自己常看政論節目，看到名嘴們罵鎮瀾宮是斂財宮廟、建商和市府勾結，買下原本要蓋社宅的土地，一時氣憤才以顏清標名義寄恐嚇信。警方偵訊後，依涉嫌《恐嚇取財》、《恐嚇危安》等罪移請台中地方檢察署偵辦。