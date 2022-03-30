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黑歷史太多！與俄談判　烏外長：不要吃、喝、碰任何東西

▲俄羅斯與烏克蘭29日進行新一輪談判，出現至今最明確進展。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯與烏克蘭29日進行新一輪談判，出現至今最明確進展。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-30 10:42:05

俄羅斯與烏克蘭29日進行最新一輪和平談判後，出現至今最明確進展，俄方承諾減少戰事，並且展現出舉行2國總統會談的意願。不過在俄羅斯寡頭阿布洛莫維奇（Roman Abramovich）和至少2名烏克蘭談判代表傳出在先前的會談出現疑似「中毒」事件後，烏方提出示警，呼籲近日與俄方談判過程中，不要進食及喝東西，以免遭遇不測。

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綜合外媒報導，俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布洛莫維奇以及至少2名烏克蘭代表團高級成員月初在烏克蘭首都基輔開會後，出現疑似中毒症狀，包括眼睛紅痛流淚，臉部和手部的皮膚剝落，阿布洛莫維奇更一度失明數小時。

這起事件被爆出後，一度引發陰謀論、化武中毒的說法，不過《路透社》28日報導引述一名不具名的美方官員說法指出，有情報顯示造成阿布拉莫維奇和談判代表不適的原因是環境因素，而非中毒。俄羅斯也否認阿布洛莫維奇中毒，並稱與該事件無任何關聯，指出此說法是「資訊戰」的一部份。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受媒體訪問時，仍提出示警，「我建議所有前往與俄羅斯聯邦談判的人，在與會過程中，不要吃或喝任何東西，且最好避免接觸任何表面。」庫列巴補充稱，目前有許多聽來的、來自不明來源的消息，「因為所有人都渴望新聞，渴望轟動。」

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼去年疑似遭人下藥險些喪命。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼曾疑似遭人下藥險些喪命。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，俄羅斯當局曾多次牽扯到下毒的指控，其中最受到國際關注的便是俄羅斯總統蒲亭頭號政敵納瓦尼（Alexei Navalny），他先前從西伯利亞搭機前往莫斯科時，在飛機上突然昏倒，後來由醫療專機轉送德國柏林治療才得以倖存。醫生研判他喝的水遭人投放諾維喬克（Novichok）神經毒素，但遭到俄羅斯官員一再否認。

在2004年也曾傳出，烏克蘭反對派領袖、後來成為烏克蘭總統的尤申科（Viktor Yushchenko）在大選造勢期間，與烏克蘭國安首長共進晚餐，隔天臉部突然長瘡，部分肢體活動困難，一隻眼睛不自覺流淚。醫生診斷時才發現，尤申科體內戴奧辛含量是正常值的1千倍。所幸尤申科保住了一命，並在在大選中擊敗了親俄派對手亞努科維奇（Viktor Yanukovych），成功當選總統。尤申科隨後也指控俄羅斯克里姆林宮是下毒的幕後黑手。

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