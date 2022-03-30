張淑芬首度到雲林與張麗善同台 推動公益力助學子與獨老
台積電慈善基金會長期在雲林贊助並推廣慈善活動，基金會今（30日）在雲林縣政府舉辦成果發表會，董事長張淑芬說，這是她第一次到雲林，她做公益都是走在第一線，到雲林也是來學習，看能為弱勢協助什麼，看到雲林縣長張麗善照顧獨老與推廣教育，也很感謝，希望台積電慈善基金會能拋磚引玉，吸引更多企業發揮社會責任。
張麗善說，台積電是護國神山，全國都在爭取設廠，對經濟產業影響重大，雲林縣雖是農業大縣，但也有這樣期待。台積電慈善基金會的四大使命，如推廣孝道，跟縣府推動政策一致，感謝台積電慈善基機會提供的各項協助，希望能未來能有更密切的合作，讓雲林發光發熱。
台積電慈善基金會長期在雲林默默推動慈善計畫，從推廣孝道的「孝道親子工作坊」開始，接著扣緊環境永續議題，引進公益太陽能計畫，與大眾電腦合作在土庫國小及成龍國小裝設太陽能光電板，更補助雲林縣內10間學校更新LED照明設備，落實綠色能源環境永續的理念，另外還有照顧獨老，縣府利用空閒校舍成立長青食堂，基金會也捐贈消防系統與長輩接送車。
基金會也與雲林縣政府合作，提供更多教育資源，例如邀北港農工種植高經濟作物的香檳茸，帶領學生接觸精緻農業的發展模式，學習到培育繁殖的專業技術。基金會的孝道推廣、保育環境、照顧獨老、培力偏鄉四大使命，在雲林縣得到體現，嘉惠雲林鄉親。