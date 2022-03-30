特企／新安東京海上攜手中國人壽 完善民眾財產保障！
新安東京海上產險堅持「客戶至上」的服務理念，傾聽客戶需求，積極開發創新商品與優質服務，為了拓展多元銷售通路，29日宣布攜手「最受推薦和信賴的壽險公司-中國人壽」締結策略聯盟，兩大產壽險優等生將在銷售與服務上形成策略夥伴，在確保客戶資料安全的前提下，擴大保險服務範疇，成為首宗跨集團產壽險合作案，協助民眾降低或轉嫁生活中可能面臨的風險，讓全民最珍貴的財產或人身擁有最心安的保障。
新安東京海上產險董事長陳忠鏗表示，本次雙方合作奠基在「優勢互補 互利互惠」的原則下，為廣大且專業的中壽業務人員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照，爾後中國人壽業務人員也可同時銷售產險商品；換言之，未來客戶可透過中壽業務人員買到新安東京海上產險的產險商品，新安東京海上產險的服務觸角則透過中壽業務人員延伸更廣，擴大服務渠道與力道，讓新安東京海上產險服務網絡更加綿密。
合作初期民眾可透過中壽業務人員購買新安東京海上產險之汽(機)車險、住宅險等商品後，若不幸發生交通事故，將由新安東京海上產險提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、Line@雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等多項領先業界的創新保險服務；同時，新安東京海上產險也將持續在落實資訊安全及確保客戶權益的前提下，善用大數據等技術，開發獨特保險商品、精進數位保險服務，以虛實相輔的策略，完善保險服務，滿足客戶多樣化的需求。
新安東京海上產險近年推動「數位轉型 創新服務」有成，榮獲2021年首屆數位金融獎「數位創新金質獎」、「數位轉型典範優質獎」2項大獎肯定，並在今年初取得通過「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 27701隱私資訊管理系統」雙證書，為強化資安治理，守護客戶個資而努力，在榮獲各界肯定的同時，也持續精進銷售、核保、繳款及理賠等服務流程，更落實公平待客，以追求客戶在保險服務過程高度的滿意及優質的體驗，朝「專業且貼心的最佳產險公司」願景邁進。