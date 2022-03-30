組檢驗鄭文燦施政連線 凌濤、林鼎超：為人民權益把關
針對桃園市長鄭文燦任期將至忙跑攤，桃園區市議員參選人凌濤、三重蘆洲區市議員參選人林鼎超兩人今（30）日組「檢驗鄭文燦施政」連線，身為市民代理人為權益把關。凌濤要求，鄭文燦必須向「雙福案」做專案報告，釀空污部分跟進要求「求償專案小組」擴大範圍主動補償；林鼎超則批評鄭系子弟兵出戰三蘆，不敢替鄭文燦在桃園的政績背書。
凌濤 、林鼎超今上午在三重合體，組成「檢驗鄭文燦施政」連線。凌濤表示，這次「雙福」倉儲大火連燒釀空污，鄭文燦忙著跑攤陪蔡總統，並沒有立即為市民把關；過去朱立倫縣長、市長政績被民眾所認同，且對於重大災害的反應速度，讓市民放心，高下立判。
對於鄭文燦子弟兵顏蔚慈參選三蘆，林鼎超向顏提出三點質疑，首先，鄭文燦如果是五星市長，為何不留在桃園選議員，替鄭市長繼續延續他的政績？其次，鄭文燦來「新北切蛋糕」為拉抬自己子弟兵的聲量而忽略了市政？最後，鄭市長有說過，如果副手貪瀆就要請辭下台，顏蔚慈屆時會請鄭市長下台履行諾言嗎？」
林鼎超說，鄭文燦為了要幫自己的子弟兵拉抬，所以才跑到新北來，在此奉勸顏蔚慈「應該要趕快回到桃園，不要讓鄭文燦市長分心市政」。
凌濤表示，自己跟林鼎超就是市民代理人，為市民的權益把關；站在市民的角度，就是希望鄭文燦能夠坐鎮桃園，把心力放在桃園，今天只是檢驗的第一場。「桃園這幾年需要年輕監督的力量，為市民權益檢視作為。」凌濤強調，大火頻傳、防疫破口，不能讓桃園市政府屢次船過水無痕。