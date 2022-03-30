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特企／《刀劍神域》動畫10週年　火線爭戰全球同步開服！

▲《刀劍神域 火線爭戰》將於2022年正式開服，主視覺圖現已搶先曝光。（圖／品牌提供）
▲《刀劍神域 火線爭戰》將於2022年正式開服，主視覺圖現已搶先曝光。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-30 12:39:35

2022年，人類終於實現了完全的虛擬實境。主角桐人便是VRMMORPG虛擬實境大型多人線上角色扮演遊戲《刀劍神域》的眾多玩家之一。他與登入遊戲的一萬名玩家一同暢玩於SAO世界之中，此時GM卻向所有玩家宣布了一道驚人的消息，唯有通關遊戲，才可逃離這個世界。而遊戲內的死亡同時意味著現實肉體的死亡，這才是這整個遊戲的全貌。桐人比任何人都更快接受這款MMO遊戲的「真相」，並選擇以不組隊的獨行玩家身分投身於這場看不見終點的死鬥中。

萬代南夢宮娛樂股份有限公司釋出了為紀念《刀劍神域》動畫10週年所推出的全新智慧型手機遊戲《刀劍神域 火線爭戰》。預計2022年於App Store/Google Play雙平台上線。

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《刀劍神域 火線爭戰》官方網站與官方Facebook已正式上線！遊戲相關最新資訊日後將陸續刊載於官方網站與官方Facebook，千萬別錯過！詳情請見遊戲官方網站＆官方Facebook！

◆遊戲官方網站

https://vs.sao-game.jp/tw/

◆官方Facebook

https://www.facebook.com/saovs.as

《刀劍神域 火線爭戰》事前登錄活動現已正式開跑！詳情請至事前登錄活動網站查看。

事前登錄活動網站：https://vs.sao-game.jp/tw/pre-registration/

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