特企／全台最大！桃園彩色海芋花海　感受春日浪漫情懷　

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桃園市長鄭文燦表示，近年桃園積極輔導在地農村轉型為休閒農業區，除能繼續提供一級農作物之外，更能藉由推動特色體驗、旅遊服務等，讓經濟面向更加多元化。桃園彩色海芋季已經是桃園最成功的花卉活動品牌，每年吸引超過百萬人朝聖。今年共規劃八大裝置藝術，以愛神為主題，結合東西方神話中的代表性愛神，包括：愛情魔龍、邱比特、維納斯、月老以及牛郎織女等，並藉由期間限定的闖關活動，帶領民眾通過一個個愛神導師的考驗，了解愛情的本質，感受到愛的幸福。
期間限定闖關活動 Switch等你拿
桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，透過活化冬季休耕田，保持農地肥沃與地力，讓花海陸續綻放，同時導入「在地生產、消費」觀念，推廣本市休閒農業發展。今年活動有別以往單點的演出形式，結合趣味挑戰活動、AR闖關遊戲，另規劃兒童劇、迪士尼音樂會、民歌演唱會、樂團演出、DIY活動…等，周周都精彩。4/2-4/5適逢兒童節，以「芋見。童樂派對」為主題，邀請到國內知名「偶偶偶劇團」和小朋友歡樂假期，4/3規劃「青春愛情樂章」，由知名民歌手李明德、于台煙、南方二重唱陪伴大家重回青春校園的美好時光。4/4-4/5兩日則安排好玩有趣的「小小勇者」AR闖關活動，成功者不僅有機會挑戰大型扭蛋機外，還能抽Switch Lite等各項好禮。第二周4/9-4/10則安排充滿歡樂的迪士尼音樂會，以及全區闖關活動「勇芋愛河大挑戰」，各項關卡不只比創意還要比才藝，只要挑戰魔龍成功後，還有機會獲得iPad Air 64GB等各項好禮。最後一周4/16-4/17則規劃「時光機來電50」交友活動，並邀請金音獎最佳創作樂團Skaraoke現場熱力開唱，為本年度活動畫下完美句點。
農事體驗、藝文市集 親子同遊樂趣多
桃園市政府農業局局長郭承泉表示，本次活動首次規劃特色藝文市集打造在地產業的亮點，除了在地農特產品展售，更規劃花卉展售區，要讓民眾在賞花之餘，更可以將最高品質的在地伴手禮帶回家。在地農場也推出一系列有趣好玩的親子農事體驗，包括:一級棒農場、林園居農場、和春花卉農場、大地農莊、豐舟農園、陽榮農場，要讓民眾體驗充滿樂趣的農村文化。
除了桃園在地農特產品，本次活動特別展售由桃園市政府水務局輔導的防災社區所推出的限定產品。桃園市近年持續推動社區防災產業化，由社區結合在地特色發展產業，並將所賣的產品盈餘回饋防災社區，達到社區自主永續發展。本次「桃園彩色海芋季」中所展售的品項包括觀音區樹林社區的荷葉系列產品，以及平鎮區北貴社區的綠藻相關產品，大家千萬不要錯過。
交通資訊一把抓 出遊好輕鬆
每年「桃園彩色海芋季」都吸引眾多人潮前往朝聖，因此桃園市政府農業局呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸系統，桃園客運5077以及統聯客運210都可到達會場。此外也特別規畫免費接駁車，活動期間由A18桃園高鐵站-文中三停車場-活動會場的接駁車，另設置園區內接駁車可往返在地農場。周邊也規劃三處免費停車場，包含文中三停車場、文智停車場、功學社單車提供民眾使用。
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