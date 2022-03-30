愛躲書包！白貓姊妹長大卻「卡住露屁屁」　網：鴕鳥躲？

貓咪是一種會忘記自己已經長大的生物，因此常常做出各種搞笑的行為。日本一名網友養了一對白色的貓咪姊妹花，小時候總是將推主女兒的書包當成睡窩，沒想到長大後想再次鑽進書包，卻發生令推主哭笑不得的一幕！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Pomurin」與「Powatan」是推主去年年底領養的白貓姊妹花。（圖／推特帳號pom_powa_nyan）▲兩隻貓咪感情好，經常做什麼事都同步。（圖／推特帳號pom_powa_nyan）推主表示這對白貓姊妹花叫做「Pomurin（ぽむりん）」與「Powatan（ぽわたん）」，2021年底透過中途之家領養牠們的時候僅僅幾個月大，最喜歡把小主人的書包當成睡窩，經常霸占書包開心地在裡面呼呼大睡。如今幾個月過去兩隻貓咪光速成長不少，但是日前被推主發現牠們又想鑽進書包，卻因為體型早已不再是小貓身材，只能雙雙將頭塞進書包裡，肚子早已卡住而露出一對白屁屁，讓推主哭笑不得地表示：「小貓成長得真快啊！」▲小時候Pomurin與Powatan最喜歡躲在小主人的書包裡玩耍或是睡覺。（圖／推特帳號pom_powa_nyan）▲幾個月過去，姊妹倆光速長大後，依然喜歡書包……（圖／推特帳號pom_powa_nyan）▲可是卻卡住，只有頭鑽進去，屁屁整個露出來啦！（圖／推特帳號pom_powa_nyan）▲Pomurin與Powatan：該換大書包了吧？（圖／推特帳號pom_powa_nyan）白貓姊妹花的照片一貼出，立刻吸引許多網友笑說：「忘記自己長大啦」、「是在鴕鳥躲嗎哈哈」、「超可愛的」、「結果女兒明天打開書包裡面只有貓」、「是時候該換大書包了（喂）」、「書包表示：終於鬆了一口氣」。（編輯：陳珮瑜）奴才忙烹飪中！網見「特等席毛毛背後靈」笑：太沉重了房東要求交貓咪照片！媽超苦惱 網一看笑：選最怪無誤奴才出遠門！黏人貓咪11點「催睡覺」 媽看監視器好揪心