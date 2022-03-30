「恢復一年徵兵制」役男趕入伍？地方政府：詢問電話增多

我是廣告 請繼續往下閱讀
役政署表示，地方政府公所必須確認是否在學，在學就不能先當兵，目前想先當兵人數沒有增加。5月開始可開放網路申請6月畢業優先入伍，所以6月之前的上半年，通常入伍人數會比較少。
台北市政府兵役局副局長林春來表示，近日役期可能將從四個月改為一年的消息傳出後，兵役局方面有接獲部份役男來電詢問，「但實際上目前尚無役男提出『提前入伍』的要求。」林春來說，由於現階段國防部方面尚未定案，且若役期真的從四個月改為一年，現階段待服役的役男也不會受到影響，「就如同當初役期從一年改為四個月時一樣，會依照役男的『出生年次』做規劃。」換言之不會溯及既往，只會影響到未來的役男。
針對各地的狀況，台中市政府表示，民政局目前徵集作業正常運作，暫無接獲役男反應欲提前入營；彰化縣政府說，沒特別感覺役男急著入營，反而因為疫情，役男徵調狀況滯徵塞車中；南投縣政府指出，沒特別異常，基層連徵詢細節的電話都沒接到；雲林縣政府則說，民政處3月以來接到幾通詢問電話，但沒有實際申請提早入伍的狀況。
桃園市政府民政局指出，最近大概有接到1、20通的電話，詢問是否可提前當兵，但人數比例上還好，不算多。另外，高雄市政府兵役處表示，役男如果要提前入營，會向個人戶籍所在地區公所申請，但目前各區區公所並沒有反映有增加役男申請提早入伍的情形，情況都和往年差不多。截至目前為止，並無大量申請提早入營的情況發生。