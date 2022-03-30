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「恢復一年徵兵制」役男趕入伍？地方政府：詢問電話增多

▲役男役期恐從四個月延長至一年，是否引發「役男入伍潮」？對此地方政府表示，雖然不至於形成役男搶入伍，但近日來詢問電話增多不少。（資料照／NOWnews資料照片）
▲役男役期恐從四個月延長至一年，是否引發「役男入伍潮」？對此地方政府表示，雖然不至於形成役男搶入伍，但近日來詢問電話增多不少。（資料照／NOWnews資料照片）

記者丁上程、呂炯昌、顏幸如、鄭婷襄、李春台、陳志仁／連線報導

2022-03-30 12:53:202022-03-30 13:34:18

受到俄烏開戰影響，加上兩岸局勢緊繃，國防部正研擬是否恢復一年徵兵制，但尚未定案。不過，消息傳出後，有媒體報導不少男大學生考慮先去當兵，以免役期延長而影響未來職涯規畫。對此，《NOWnews今日新聞》記者實地詢問各縣市的兵役局處，目前並未出現趕著入伍的現象。

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現行役期只需服4個月軍事訓練役，內政部役政署科長劉夢樵受訪表示，目前未發現搶著入伍的比例增加。依據大學學制，6月畢業後，7到12月比較多人當兵，這個時間入伍比較會塞車。

役政署表示，地方政府公所必須確認是否在學，在學就不能先當兵，目前想先當兵人數沒有增加。5月開始可開放網路申請6月畢業優先入伍，所以6月之前的上半年，通常入伍人數會比較少。

台北市政府兵役局副局長林春來表示，近日役期可能將從四個月改為一年的消息傳出後，兵役局方面有接獲部份役男來電詢問，「但實際上目前尚無役男提出『提前入伍』的要求。」林春來說，由於現階段國防部方面尚未定案，且若役期真的從四個月改為一年，現階段待服役的役男也不會受到影響，「就如同當初役期從一年改為四個月時一樣，會依照役男的『出生年次』做規劃。」換言之不會溯及既往，只會影響到未來的役男。

針對各地的狀況，台中市政府表示，民政局目前徵集作業正常運作，暫無接獲役男反應欲提前入營；彰化縣政府說，沒特別感覺役男急著入營，反而因為疫情，役男徵調狀況滯徵塞車中；南投縣政府指出，沒特別異常，基層連徵詢細節的電話都沒接到；雲林縣政府則說，民政處3月以來接到幾通詢問電話，但沒有實際申請提早入伍的狀況。

桃園市政府民政局指出，最近大概有接到1、20通的電話，詢問是否可提前當兵，但人數比例上還好，不算多。另外，高雄市政府兵役處表示，役男如果要提前入營，會向個人戶籍所在地區公所申請，但目前各區區公所並沒有反映有增加役男申請提早入伍的情形，情況都和往年差不多。截至目前為止，並無大量申請提早入營的情況發生。

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