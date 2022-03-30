特企／一日限定　麥當勞「麥麥親子共讀日」4／4登場

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Happy Meal麥麥盒 4/4兒童節有禮
親子專屬「讀家」記憶，就從「麥麥共讀日」開始！台灣麥當勞長期深耕家庭市場，致力成為家長的「神隊友」，鼓勵家長透過共讀，開啟親子對話。今年以榮獲童書界最高榮譽「2021義大利波隆那兒童書展拉加茲獎」的故事類首獎、45屆台灣文化部金鼎獎「兒童及少年圖書獎」得主，插畫家林廉恩作品《HOME》，作為麥當勞年度選書；取材自生活中唾手可得的素材，組成各種家的面貌，「不管到過哪裡，最後我們還是回到出發的地方，我們的家。」引導讀者一同感受「家」的美好。
首屆「麥麥共讀日」，選在4月4日兒童節登場，當天至全台麥當勞餐廳指定櫃台或得來速，購買Happy Meal麥麥盒四件組，除了享有每月推出的雙語讀本，另可免費獲贈麥當勞年度選書《HOME》，限量2萬本，隨書還附贈Happy Meal麥麥盒獨家優惠券，可連續八週重複使用，透過共讀、共食、共玩，讓親子間的陪伴別具滋味且更有意義！
聯合文化部、家扶基金會 共創親子樂讀回憶
2022年麥當勞「麥麥共讀日」年度選書《HOME》，獲得文化部主辦之第45屆金鼎獎兒童及少年圖書獎及海內外數個獎項，麥當勞與文化部共同推廣閱讀、推薦好書，同時響應文化部「423走讀台灣」作為其前導活動，以實際行動支持台灣作家與藝文產業，為世界閱讀日暖身，美好的閱讀體驗，就從「麥麥共讀日」開始！
為引導孩子愛上閱讀、快樂成長，麥當勞自2020年起，隨餐發送Happy Meal雙語讀本，引領孩子探索世界奧秘、啟發想像力，至今已發行近200萬冊；連續兩年與「家扶基金會」合作，以雙語讀本作為兒少的課外閱讀素材，今年將提供7,200冊雙語讀本，予家扶學童、書屋與非營利幼兒園，創造更多快樂共讀的回憶！
HOT！麥當勞「麥麥共讀日」首次登場：
時間：2022年4月4日（一）兒童節上午10:30起。
內容：活動當日至全台麥當勞餐廳指定專屬櫃檯或得來速窗口，購買「Happy Meal麥麥盒四件組」，享國際童書首獎繪本《HOME》乙本（含Happy Meal麥麥盒獨家優惠券4/6 10:30AM~5/31或售完為止）。
全台限量20,000本，每人每次限購2組，數量有限，送完為止。
注意事項：
請至全台麥當勞餐廳指定專屬櫃檯或得來速窗口，並以活動當日現場購買為準，恕不接受預定。
歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店及點心站恕不販售，部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主。
註：資料來源兒童福利聯盟(https://www.children.org.tw/uploads/images/publish/2021psychological_well-being.pdf)