躋身成山寨國？俄羅斯反擊外企撤出　「高仿」商標猖獗

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不過俄企的模仿還沒結束，另外一間俄羅斯家具零售商也以俄文「IDEA」提交申請，同樣以藍黃做配色，再加上外框的橢圓，與撤出俄羅斯的全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）十分相似。
根據俄羅斯新聞社報導，提交申請的設計師表示，有自信在宜家離開俄羅斯之後，能充分滿足俄羅斯市場需求，對於與宜家商標相仿毫不避諱。不過也有部分人士認為，商標可能不會通過，因為顏色與烏克蘭國旗相似。
俄羅斯總統蒲亭先前為了掌控資訊，本月14日宣布禁用Instagram，而俄羅斯國內也開發了一款名為Rossgram的社交應用程式，版面、功能均與Instagram相似，甚至還能透過他們的Instagram帳戶進行轉移。
報導指出，促成這些山寨品牌如雨後春筍般冒出，可能是因為先前俄羅斯政府向退出俄國的外國企業要脅，要將知名品牌收歸國有，讓本土企業盤算，若能吸引西方品牌的用戶，將能讓他們有機會獲得管理權。
專攻智慧財產權法律的律師蘭茲（Robert Lands）表示，俄羅斯當局想盡辦法讓俄羅斯民眾不會有被剝奪的感覺，蘭茲認為Ｍ俄羅斯在未來可能會對灰色市場的商品和盜版貨睜一隻眼閉一隻眼，藉此讓消費者不會因為買不到東西而過於沮喪。
而律師兼智慧財產權顧問Kiyoshi Kurihara則是指出，在商標侵權訴訟中，關鍵之一就是消費者是否會混淆原始品牌和山寨品牌，但是選擇離開俄羅斯的企業不太可能在俄羅斯就商標侵權提起訴訟、獲得勝訴。