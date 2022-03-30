COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

躋身成山寨國？俄羅斯反擊外企撤出　「高仿」商標猖獗

▲曼當勞宣布退出俄羅斯市場後，民眾紛紛前往品嚐。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼當勞宣布退出俄羅斯市場後，民眾紛紛前往品嚐。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-30 13:23:572022-03-30 13:27:03

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭以後，西方國家紛紛祭出制裁，多家跨國企業也紛紛撤出在俄市場，不少民眾聽聞「資本主義」的味道可能難在俄羅斯境內飄香後，也相當黯然神傷。但俄羅斯政府也不甘示弱使用奇招反擊外企，最近在俄國境內就出現了多個與撤出外企商標十分相似的俄化商標，部分甚至連公司商標都一模一樣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日經亞洲》報導，美國速食龍頭麥當勞3月8日宣布，暫時關閉俄羅斯境內850間門市，以抵制俄羅斯侵烏行動。不到一個禮拜之內，一間俄羅斯企業於3月12日為其新的連鎖速食店凡尼亞舅舅（Uncle Vanya，Дядя Ваня）註冊商標，其商標與麥當勞十分相似，同樣以紅黃當成主色，並讓麥當勞的「M」打橫擺放，再加一劃，變成了西里爾字母的В，對應到凡尼亞（Ваня）的第一個字母。

▲俄羅斯當地企業申請新商標「凡尼亞舅舅」試圖搶占麥當勞在俄羅斯原有的市場。（圖／翻攝自推特）
▲俄羅斯當地企業申請新商標「凡尼亞舅舅」試圖搶占麥當勞在俄羅斯原有的市場。（圖／翻攝自推特）
不過俄企的模仿還沒結束，另外一間俄羅斯家具零售商也以俄文「IDEA」提交申請，同樣以藍黃做配色，再加上外框的橢圓，與撤出俄羅斯的全球最大家具品牌宜家家居（IKEA）十分相似。

根據俄羅斯新聞社報導，提交申請的設計師表示，有自信在宜家離開俄羅斯之後，能充分滿足俄羅斯市場需求，對於與宜家商標相仿毫不避諱。不過也有部分人士認為，商標可能不會通過，因為顏色與烏克蘭國旗相似。

▲上圖為俄國IDEA，下圖為瑞典宜家家居。（圖／翻攝自日經亞洲、IKEA臉書，NOWNews合成）
▲上圖為俄國IDEA，下圖為瑞典宜家家居。（圖／翻攝自日經亞洲、IKEA臉書，NOWNews合成）
俄羅斯總統蒲亭先前為了掌控資訊，本月14日宣布禁用Instagram，而俄羅斯國內也開發了一款名為Rossgram的社交應用程式，版面、功能均與Instagram相似，甚至還能透過他們的Instagram帳戶進行轉移。

報導指出，促成這些山寨品牌如雨後春筍般冒出，可能是因為先前俄羅斯政府向退出俄國的外國企業要脅，要將知名品牌收歸國有，讓本土企業盤算，若能吸引西方品牌的用戶，將能讓他們有機會獲得管理權。

專攻智慧財產權法律的律師蘭茲（Robert Lands）表示，俄羅斯當局想盡辦法讓俄羅斯民眾不會有被剝奪的感覺，蘭茲認為Ｍ俄羅斯在未來可能會對灰色市場的商品和盜版貨睜一隻眼閉一隻眼，藉此讓消費者不會因為買不到東西而過於沮喪。

而律師兼智慧財產權顧問Kiyoshi Kurihara則是指出，在商標侵權訴訟中，關鍵之一就是消費者是否會混淆原始品牌和山寨品牌，但是選擇離開俄羅斯的企業不太可能在俄羅斯就商標侵權提起訴訟、獲得勝訴。

影／麥當勞撤850分店　俄民眾擠爆門市搶吃最後一口

黑歷史太多！與俄談判　烏外長：不要吃、喝、碰任何東西

蛇島英雄！曾嗆俄軍「去你X的」　遭俘士兵獲頒榮譽勳章

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀