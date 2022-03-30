中職／台鋼雄鷹領隊出爐！前中職劉東洋出馬

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台鋼集團指出，職棒球團的運營在各階段都有不同的目標與挑戰，目前台鋼雄鷹處於籌備階段，特別需要熟悉聯盟運作與國際合作的能量，因此特別力邀在聯盟任職服務超過15年的宣推部主任劉東洋接任總經理乙職。畢業於日本大阪關西大學新聞研究所的劉東洋從中華職棒基層出身，與日本職棒界互動交流密切，推動台日間國際賽事交流，曾擔任過《職業棒球雜誌》主編、聯盟國際組組長、日本職棒球評等工作，一路到聯盟宣推部主任，超過15年在聯盟服務的專業資歷，相信可以協助台鋼雄鷹盡速完成球團相關部門的籌組。台鋼集團也特別感謝中華職棒聯盟蔡其昌會長割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助。
台鋼集團特別感謝蔡英文總統在3月25日接見職棒冠軍中信兄弟隊時，給予職棒第六隊台鋼雄鷹的期許與鼓勵。台鋼雄鷹如能通過聯盟常務理事會的審核，必將秉持使命感，偕同其它球團共同構築台灣的職棒運動文化，推動職棒真正產業化。
台鋼集團目前旗下已有企甲冠軍台鋼南鷹足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，加上即將成立的職棒台鋼雄鷹隊，將成為台灣首見版圖橫跨足球、職籃、職棒三棲的企業。
關於台灣鋼鐵集團：
台灣鋼鐵集團（TSG）是一個涵蓋四大事業群與十大產業的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學材料」與「健康運動」四大領域，旗下的行業包括碳鋼、特殊鋼、扣件、航太、網通、環保、石化、生技、健康休閒與運動賽事。
在鋼鐵部分，目前是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，擁有6家股票上市櫃公司，包括春雨工廠（2012）、久陽精密（5011）、榮剛材料（5009）、精剛精密（1584）、沛波鋼鐵（6248）與春日機械（4544）。
網通方面，旗下擁有全球通路與4家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁（6142）、易通展（6241）以及在印度掛牌的DLINKINDIA（533146）。