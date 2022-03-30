指揮中心公布中和確診門牌號碼惹議　衛福部次長致歉

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出身新北市中和選區的江永昌質詢指出，從開始有疫情後都沒有公布個案詳細地址、染疫群聚校園，但昨天陳時中為解釋群聚個案，就說出「巷、弄、號、層」。
李麗芬表示，陳時中說明時提到巷、弄、號、層，這不是完整地址，雖然過去沒公佈防疫旅館地址、名稱，但會提到防疫旅館相對位置，希望藉此讓民眾有警覺心；陳時下午也會就此完整說明。
江永昌說，社會上有不同聲音，有人認為公布越詳細就有助防疫，但也有人認為防疫仍要尊重人權隱私。
江永昌指出，根據指揮中心確診資料個案發布原則，個案完整地址不公開；指揮中心昨天雖沒公布路名街道，但巷弄號層只要民眾上網查就知道，甚至門牌號碼還報錯，要求指揮中心跟衛福部應給個交代。
李麗芬表示，謝謝立委提醒，衛福部會更加謹慎，對於號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。
江永昌嘆氣表示，就看衛福部如何修正彌補，希望態度要表示出來。（編輯：蘇龍麒）1110330
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