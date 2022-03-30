COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

指揮中心公布中和確診門牌號碼惹議　衛福部次長致歉

▲指揮中心公布中和確診個案時透露詳細樓層地址，衛生福利部次長李麗芬備詢表示，衛福部會更加謹慎，號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。（示意圖／Pixabay）
▲指揮中心公布中和確診個案時透露詳細樓層地址，衛生福利部次長李麗芬備詢表示，衛福部會更加謹慎，號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。（示意圖／Pixabay）

中央社

2022-03-30 15:16:31

（中央社記者郭建伸台北30日電）指揮中心公布中和確診個案時透露詳細樓層地址，民進黨立委江永昌質疑作法超出確診資料個案發布原則，甚至報錯門牌。衛生福利部次長李麗芬備詢表示，衛福部會更加謹慎，號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查性侵害犯罪防治法及兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，衛福部長陳時中上午因出席防疫會議，9時40分後就向委員會請假。

出身新北市中和選區的江永昌質詢指出，從開始有疫情後都沒有公布個案詳細地址、染疫群聚校園，但昨天陳時中為解釋群聚個案，就說出「巷、弄、號、層」。

李麗芬表示，陳時中說明時提到巷、弄、號、層，這不是完整地址，雖然過去沒公佈防疫旅館地址、名稱，但會提到防疫旅館相對位置，希望藉此讓民眾有警覺心；陳時下午也會就此完整說明。

江永昌說，社會上有不同聲音，有人認為公布越詳細就有助防疫，但也有人認為防疫仍要尊重人權隱私。

江永昌指出，根據指揮中心確診資料個案發布原則，個案完整地址不公開；指揮中心昨天雖沒公布路名街道，但巷弄號層只要民眾上網查就知道，甚至門牌號碼還報錯，要求指揮中心跟衛福部應給個交代。

李麗芬表示，謝謝立委提醒，衛福部會更加謹慎，對於號碼誤植造成民眾困擾感到很抱歉。

江永昌嘆氣表示，就看衛福部如何修正彌補，希望態度要表示出來。（編輯：蘇龍麒）1110330

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

基隆一夜暴增19本土！小吃店群聚再+13　累積68人染疫

桃園大潭電廠衍生新竹群聚再+12！應徵者確診再傳給家人

疫情升溫！防疫措施不鬆懈　陳時中重申唱歌戴口罩規定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀