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呷尚寶店家為何能越開越多？網曝「關鍵原因」：很不一樣

▲呷尚寶早餐店為何能越開越多？網友曝關鍵原因：「很不一樣」。（示意圖／Pixabay）
▲呷尚寶早餐店為何能越開越多？網友曝關鍵原因：「很不一樣」。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-30 14:55:52

一日之計在於晨，工作、上課之前，眾人都習慣先享用一頓豐富的早餐，而現今早餐連鎖店越來越多，競爭激烈，就有人好奇呷尚寶是如何在市場上存活下來的？對此，就有網友回應，認為呷尚寶最特別的地方，就是還保留著古時早餐店的「傳統好滋味」，所以願意一直光顧。

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原PO於PTT上發文，表示自己在呷尚寶早餐店用餐，在點單上看到一個名為國王套餐的Set，內容物包含里肌總匯、德式香腸、薯條和20元飲料，標價為140元，他認為價格實在高昂，味道也沒有比其他連鎖早餐店美味，故好奇「到底是靠什麼能開那麼多店的啊？」

▲原PO表示有早餐店提出「蘿蔔糕要酥一點」的話，就要多五元，讓他很傻眼，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO詢問，是什麼因素讓甲尚寶早餐店一家一家開。（示意圖／記者郭佩蓉攝）
對於國王套餐的價格，網友認為「總匯欸，還好吧」，並提出呷尚寶能持續在市場上佔有一席之地，根本原因是該店還保存著傳統早餐店的滋味「麥味登走拉亞路線，貴又不好吃，呷尚寶還有以前美而美的傳統早餐店的味道」、「其實還滿好吃的，料跟醬都OK，洪爺也不錯，傳統便宜又好吃的早餐店」。 

部分人則不喜歡該店餐點的口味「這家和麥味登一樣，漢堡吃起來就肉、麵包、蛋，味道都是分開的，蛋餅也一樣，沒有融合成一道餐點的感覺。然後不知道在貴什麼」，另外則有人提出對店名念法的疑惑「我想知道，這家店名到底要唸作『吃很飽』還是『吃太飽』？」（編輯：李惠婷） 

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