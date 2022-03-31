《月老》電影台首播　九把刀鬆口有機會續集

我是廣告 請繼續往下閱讀
主要演員柯震東、王淨、宋芸樺聽到《月老》本週六(2日)晚上9點即將在衛視電影台及Disney+同步首播，想到全台觀眾會在同一時間一起在螢幕前觀看《月老》，都非常興奮開心，宋芸樺特別推薦觀眾可以邀請情人一起看「這是一個可以感情升溫的約會行程喔！」加上《月老》獲得金馬獎最佳音效、視覺效果以及造型設計等大獎，王淨也推薦粉絲們，有機會可以用大一點的螢幕觀看劇組在場景或特效上的設計，一定會更過癮！
片中柯鎮東與愛犬阿魯在平交道旁相遇的戲感動無數人，被網友稱為《月老》中最催淚橋段沒有之一。先前導演九把刀透露當時很擔心這一場戲，因為現場飄著雨、同時要搭上火車經過瞬間、狗狗阿魯的狀態和柯震東當下必須進入角色聲嘶力竭地痛哭，難度指數之高，讓柯震東拍攝前緊張到對導演說「今天晚上我死定了，你也死定了，你一定會很後悔寫了這場戲。」但沒想到就在導演喊開拍之際，柯震東瞬間進入狀況淚流不止，直到拍完後眼淚還是沒有絲毫要停止的意思，讓九把刀高度評價：「我覺得拍了一段極為溫暖的鬼狗重逢，愛不釋手。」家中也有養狗的王淨對這場戲也是印象深刻，誇張到每看必哭，還開玩笑說：「如果勘吉(寵物名字)有這麼愛我就好了！」
未來，除了本週六晚上9點在衛視電影台全台首播之外，Disney+也將同步上線，柯震東開心說到：「非常開心，Disney+是我個人很喜歡的影音串流平台，不管是童年回憶皮克斯（Pixar）的動畫片或是我愛的星際大戰與漫威系列，甚至STAR系列，所以感覺非常的榮幸！也希望觀眾們可以從這部電影理解到台灣的神話故事，以及陰間、死後的世界、一些比較不讓人懼怕的亞洲文化設定，導演想要傳達的『如果學不會說再見，就期待下次再相遇』。」而王淨也抱有同感「希望海內外的觀眾可以更瞭解月老的文化之餘，也希望大家可以感受到無論地區無論信仰是什麼，愛都是一件很美好的事。」 （編輯：薛羽彤）