疫情下台灣人權待改善　民團：移工持續遭不公平待遇

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另外，邱伊翎秘書長指出，亞泥仍在太魯閣族傳統領域中，進行有爭議的開發活動，沒有獲得原住民知情同意，國際特赦組織台灣分會尊重部落的決定，會與在地團體共同監督後續發展，希望台灣政府能儘快修正相關法規，落實原住民族諮商同意權。最後，國際特赦組織及民間團體均呼籲多年，今年預計在5月來台進行兩公約國際審查的國際專家也呼籲多年，但在過去一年中，死刑的廢除仍未有任何進展，台灣仍持續的有新的死刑判決產生。
台灣人權促進會秘書長施逸翔進一步指出，疫情期間台灣移工遭到壓迫，苗栗外籍移工於Covid-19疫情期間所受到的歧視對待，是苗栗縣長徐耀昌跳過疫情指揮中心的情況下，逕自發布的違法禁令，該電子廠的群聚確診並非全部是外籍移工，其中也有少數的本國勞工，然而，禁令卻只針對外籍移工，是明顯的歧視，該禁令也對外及家庭看護工及其所看戶的長者造成影響。此外，施逸翔也強調，漁船上的外籍漁工，仍沒有符合人性尊嚴和合宜的陸地居住空間，甚至被迫只能露天洗澡，在去年更有露天洗浴未戴口罩而被高雄市政府開罰的案例，凸顯台灣漁工政策沒有注重人性尊嚴和隱私權。
立法委員邱顯智表示，台灣曾經對世界宣告「Taiwan Can Help」，生醫技術也不落後於世界先進國家，應該要在有餘裕的時候，幫助急需疫苗的國家，為需要的地方盡一份力。對於假消息流竄，邱顯智認為，台灣對於社群媒體和數位平台的管制制度，仍然不足，社群媒體在獲利的同時，應負起相應責任，與此同時，政府則應建立相關監管機制；對於邊緣化族群受到疫情衝擊，邱顯智也提醒，台灣許多移工仍沒有安全的居住環境，甚至也沒有轉換工作的權利，並在最後強調，政府及民代都須將人民的利益放在最優先。
立法委員范雲表示，疫情期間人權的狀況更嚴峻，在疫情下應更重視女性與弱勢者的權益，尤其女性在薪資方面受到極大的影響，應受到注意。范雲也指出，在烏干達學工事件中，對於學生權益、人權的侵害令人無法忍受，政府應積極協助受害學生、教育部也應進行系統性的清查。此外，范雲也提及香港言論自由受到限制等議題，並期許台灣人權狀況能夠更加進步。