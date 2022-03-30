COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

疫情下台灣人權待改善　民團：移工持續遭不公平待遇

▲國際特赦組織台灣分會指出，台灣過去一年來原住民、移工及LGBTI族群，持續受到邊緣化及不公平的待遇。（圖／報系資料照）
▲國際特赦組織台灣分會指出，台灣過去一年來原住民、移工及LGBTI族群，持續受到邊緣化及不公平的待遇。（圖／報系資料照）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-30 15:42:092022-03-30 15:42:49

《四方報》報導，國際特赦組織昨（29）日在全球發表2021/22年度人權報告，說明Covid-19疫情下，全球疫苗接種不平等、社群媒體假訊息氾濫情形；台灣分會也於當天在立法院召開記者會，指台灣過去一年來原住民、移工及LGBTI族群，持續受到邊緣化及不公平的待遇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，在2021年，許多富裕國家囤積疫苗、物資的同時，低收入國家卻僅有4%的疫苗完整接種率。台灣在這個過程中，也必須負起責任，2021年台灣亦有多起疫苗過期事件，今年3月底，又有約70萬劑，原可以協助其他國家抗疫的疫苗即將到期，並可能需依規定銷毀。與此同時，台灣原住民、移工及LGBTI族群，持續受到邊緣化及不公平的待遇，如苗栗縣政府於疫情期間，對全縣移工下達侵害自由及具歧視性的禁足令、原住民的狩獵及文化權仍然受到諸多限制，同時，針對槍砲管制條例對於原住民狩獵權的干涉，以及台灣法院有針對跨國同婚進行相關判決，很遺憾仍無進展。

另外，邱伊翎秘書長指出，亞泥仍在太魯閣族傳統領域中，進行有爭議的開發活動，沒有獲得原住民知情同意，國際特赦組織台灣分會尊重部落的決定，會與在地團體共同監督後續發展，希望台灣政府能儘快修正相關法規，落實原住民族諮商同意權。最後，國際特赦組織及民間團體均呼籲多年，今年預計在5月來台進行兩公約國際審查的國際專家也呼籲多年，但在過去一年中，死刑的廢除仍未有任何進展，台灣仍持續的有新的死刑判決產生。

台灣人權促進會秘書長施逸翔進一步指出，疫情期間台灣移工遭到壓迫，苗栗外籍移工於Covid-19疫情期間所受到的歧視對待，是苗栗縣長徐耀昌跳過疫情指揮中心的情況下，逕自發布的違法禁令，該電子廠的群聚確診並非全部是外籍移工，其中也有少數的本國勞工，然而，禁令卻只針對外籍移工，是明顯的歧視，該禁令也對外及家庭看護工及其所看戶的長者造成影響。此外，施逸翔也強調，漁船上的外籍漁工，仍沒有符合人性尊嚴和合宜的陸地居住空間，甚至被迫只能露天洗澡，在去年更有露天洗浴未戴口罩而被高雄市政府開罰的案例，凸顯台灣漁工政策沒有注重人性尊嚴和隱私權。

立法委員邱顯智表示，台灣曾經對世界宣告「Taiwan Can Help」，生醫技術也不落後於世界先進國家，應該要在有餘裕的時候，幫助急需疫苗的國家，為需要的地方盡一份力。對於假消息流竄，邱顯智認為，台灣對於社群媒體和數位平台的管制制度，仍然不足，社群媒體在獲利的同時，應負起相應責任，與此同時，政府則應建立相關監管機制；對於邊緣化族群受到疫情衝擊，邱顯智也提醒，台灣許多移工仍沒有安全的居住環境，甚至也沒有轉換工作的權利，並在最後強調，政府及民代都須將人民的利益放在最優先。

立法委員范雲表示，疫情期間人權的狀況更嚴峻，在疫情下應更重視女性與弱勢者的權益，尤其女性在薪資方面受到極大的影響，應受到注意。范雲也指出，在烏干達學工事件中，對於學生權益、人權的侵害令人無法忍受，政府應積極協助受害學生、教育部也應進行系統性的清查。此外，范雲也提及香港言論自由受到限制等議題，並期許台灣人權狀況能夠更加進步。

嘉縣移工第3劑施打率35%　縣府加強覆蓋率防疫情

疫情升溫！中市請企業加強移工分流　呼籲揪團打疫苗

高雄新住民會館法律諮詢服務　有通譯陪說母語也通

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀