升格後頭一遭！中市議會下架鎮瀾宮專案報告　綠營批護航

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藍營議員認為該案太過針對性，擔心此例一開，日後若再有人民團體的歧異，就拿來議會要求專案報告，有失專業。無黨籍議員陳廷秀也認為，憲法保障人民宗教信仰自由，議會不該違憲針對個別宮廟進行探討。
但民進黨市議員林德宇主張各黨團應尊重彼此提案項目、依慣例辦理。市議員黃守達也強調，以往將華興虐嬰案列入專案報告，大家都沒意見，為什麼檢討鎮瀾宮選舉相關機制就有針對性？賴佳微、蔡耀頡也說，鎮瀾宮是指標性宗教團體，台中市政府有責任督導，市議會要求提出檢討十分合理。
最後張清照以未達共識為由，裁示不列專案報告，這也是台中市升格以來，第一次有黨團的專案報告「被下架」。旁聽的議員施志昌不滿違反慣例，氣得拍桌高喊「市府裝聾裝瞎，國民黨團護航！」在混亂中張清照宣佈散會，隨即離席。
多位綠營議員不滿市府遇到鎮瀾宮就轉彎，在現場大聲抗議，怒指「多數暴力、藐視民意」。施志昌指出，大甲鎮瀾宮的選舉爭議，是甲安埔地區鄉親都關心的事情，市府理應積極面對、了解真相，給甲安埔鄉親一個交待。
台中市民政局長吳世瑋則指出，所有宗教團體選舉的結果，市府只能備查是否依章程完成，鎮瀾宮的董監事選舉於2018年送府備查，若信徒有異議，須由信徒代表依法向法院提出訴訟。