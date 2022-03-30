COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

升格後頭一遭！中市議會下架鎮瀾宮專案報告　綠營批護航

▲民進黨台中市議員施志昌不滿國民黨籍議長張清照下架鎮瀾宮專案報告，氣得拍桌高喊「市府裝聾裝瞎，國民黨團護航！」（圖／施志昌提供，2022.03.30）
▲民進黨台中市議員施志昌不滿國民黨籍議長張清照下架鎮瀾宮專案報告，氣得拍桌高喊「市府裝聾裝瞎，國民黨團護航！」（圖／施志昌提供，2022.03.30）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-30 16:07:58

台中市議會今召開程序委員會，民進黨團將鎮瀾宮董監事選舉檢討列入專案報告，引起國民黨及無黨籍議員不滿。議長張清照以未達成共識為由撤下該案，民進黨議員怒轟市府遇鎮瀾宮就裝聾裝瞎，連國民黨團也一起護航。國民黨團書記長吳瓊華強調，民進黨的提案根本是「認知作戰式題目」，有違專案概念。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市議會今（30日）召開程序委員會，確認下次會程及專案報告內容，依照往例，國民黨團及民進黨各提8案，無黨、超黨派各2案。以往只要各黨團提案都會通過確認，但多位國民黨籍市議員接連針對民進黨團提案中有關「從大甲鎮瀾宮董監事選舉爭議談市府督導宗教團體制度的缺失檢討」表示異議。

藍營議員認為該案太過針對性，擔心此例一開，日後若再有人民團體的歧異，就拿來議會要求專案報告，有失專業。無黨籍議員陳廷秀也認為，憲法保障人民宗教信仰自由，議會不該違憲針對個別宮廟進行探討。

▲綠營議員不滿市府和議會遇到鎮瀾宮就轉彎，怒控「多數暴力、藐視民意」。（圖／施志昌提供，2022.03.30）
▲綠營議員不滿市府和議會遇到鎮瀾宮就轉彎，怒控「多數暴力、藐視民意」。（圖／施志昌提供，2022.03.30）
但民進黨市議員林德宇主張各黨團應尊重彼此提案項目、依慣例辦理。市議員黃守達也強調，以往將華興虐嬰案列入專案報告，大家都沒意見，為什麼檢討鎮瀾宮選舉相關機制就有針對性？賴佳微、蔡耀頡也說，鎮瀾宮是指標性宗教團體，台中市政府有責任督導，市議會要求提出檢討十分合理。 

最後張清照以未達共識為由，裁示不列專案報告，這也是台中市升格以來，第一次有黨團的專案報告「被下架」。旁聽的議員施志昌不滿違反慣例，氣得拍桌高喊「市府裝聾裝瞎，國民黨團護航！」在混亂中張清照宣佈散會，隨即離席。

多位綠營議員不滿市府遇到鎮瀾宮就轉彎，在現場大聲抗議，怒指「多數暴力、藐視民意」。施志昌指出，大甲鎮瀾宮的選舉爭議，是甲安埔地區鄉親都關心的事情，市府理應積極面對、了解真相，給甲安埔鄉親一個交待。

台中市民政局長吳世瑋則指出，所有宗教團體選舉的結果，市府只能備查是否依章程完成，鎮瀾宮的董監事選舉於2018年送府備查，若信徒有異議，須由信徒代表依法向法院提出訴訟。

中市府拒給鎮瀾宮組織章程　徐國勇：已行文要求交資料

要不到鎮瀾宮組織章程　林楚茵：台中市府要護航到何時

抓到了！老翁冒名顏清標恐嚇建商　竟因看政論節目火很大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀