獨家專訪／張淑芬談做公益：像追女友要靠緣分　不必強求

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「我們會去看，看他們有什麼需要，我自己會出，也會找其他企業幫忙，出錢不是問題，但如果能找到當地的人幫忙，會更有意義。」不過張淑芬對於合作廠商的要求也很嚴格，「你的東西，我們幫你推銷，但你中間不能拿利潤，我們幫你promote，那你利潤要拿出來分給別人。」
張淑芬說，這是他做公益的態度，對界線守得很緊，「我不為名、不為利，只想做自己想做的事；我們無所求，要（合作）就要，不要就不要。」她也把做公益當成學習，多了解各地需要幫助的人，需要怎樣的協助，又該如何幫助他們。
不過張淑芬也提到，唯一一次讓她驚嚇到的體驗。去年4月，台鐵太魯閣號出軌事故，造成49死200多人傷，她事後到當地協助，提供消防隊員兩套換洗衣物，與事後的心理諮商服務。幾天後，她去殯儀館慰問家屬時，旁人告知罹難者支離破碎的遺體只用簾子隔開，讓篤信佛教的她心中很不捨，「我心裡就立刻想，我好想進去念經給他們。」
張淑芬回想，當時真不該有這個念頭，因為離開後返家，與他一起去的隨扈就一直吐，她自己也感到很不舒服，後來一直念經才好轉。這讓她體會到，到現場後不能一直想要去幫助別人，「祂們會一直湧上來」，做公益除了感性外，還是要維持自己的理性。