新竹縣市、彰化縣首長提名 民進黨：最晚4月下旬會展開
民進黨今（30）日通過徵召江聰淵、蔡培慧參選宜蘭縣長、南投縣長，各界關注北北桃、新竹縣市、彰化縣、雲林縣等地的提名狀況。民進黨秘書長林錫耀今（30）日受訪表示，新竹縣市與彰化攸關升格與合併，若內政部4月中下旬還未決定，合理推估大概來不及完成選區重劃，就會進行提名部署工作；另台北市會在時機、條件成熟後推人選。
民進黨新竹縣市、彰化縣首長選舉提名遲遲未有進展，引發關注。林錫耀說，新竹跟彰化要報中央核備提名名額都暫緩核備，因為是否升格或合併，攸關選區劃分，所以暫時無法核備，目前都尚未完全確定。剛有原則性決定，若4月中下旬沒決定，合理推估大概來不及完成選區重劃，就會進行提名部署工作。
至於外界關心的台北市及新北市長人選；林錫耀說，選對會上週四有一個決議，對未來要提名還有四個直轄市市長，將交由主席跟選對會親自徵詢跟協調，所以就是不再成立督導協調小組，這四個直轄市重要性非常高，時機跟條件是否成熟，要非常精準掌握。
林錫耀表示，台北市是首都，也是六都之首，全國目光都集中台北市，要推誰、何時推？這是民進黨選舉策略考量，適當時機會趕快把人選推出來，靈活且機動，會在時機、條件成熟後就會推人選。
至於雲林縣長提名，林錫耀表示，今天尚未提名，因為雲林有成立協調小組，據協調小組召集人高志鵬跟他回覆，徵詢協調工作還在進行中，寧可求圓滿，不急於一時，所以選對會尊重雲林協調小組意見。