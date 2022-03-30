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共同富裕大逃殺！中國富豪急奔星國　設家族辦公室轉資產

▲隨著中國喊出「共同富裕」的口號，越來越多中國富豪開始擔心將錢留在中國，並將新加坡視為避風港。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中國喊出「共同富裕」的口號，越來越多中國富豪開始擔心將錢留在中國，並將新加坡視為避風港。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-30 16:32:28

北京當局去年突然出手整治補教業，並且大力強調「共同富裕」，讓越來越多的中國富豪開始擔心把錢留在中國是否為安全選項，而沒有課徵財富稅的新加坡，便成為了這些富豪的避風港。

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根據《CNBC》報導，自從2019年爆發反送中運動，香港經濟受到干擾之後，中國富豪們開始尋找更適合存放他們財富的地點，在北京當局喊出「共同富裕」的口號之後，更加速了這項趨勢。其中新加坡說中文也能通，又不課徵財富稅，因此在中國富豪眼中極具吸引力。

《CNBC》採訪發現，新加坡財富管理業者正在幫助中國富豪，透過「家族辦公室」的模式，將資產轉移到新加坡。家族辦公室為私人公司，為富裕家庭處理投資和財富管理。在新加坡設立一個家族辦公室，通常需要至少500萬美元（約台幣1.4億元）的資產。

已經成立5年的會計及企業服務公司創辦人Iris Xu表示，在過去12個月以來，在新加坡設立家族辦公室的相關諮詢就增加了1倍，其中大多數人是來自中國或是中國移民。Iris Xu透露，她已經協助約50名客戶在新加坡設立家族辦公室，每名客戶都擁有至少1000萬美元的資產。

中國經濟在短短幾十年內快速成長，億萬富豪大增。根據《富比世》數據顯示，目前躋身億萬富豪的有626人，僅次於美國724人。

Iris Xu表示，她的中國客戶們相信在中國還有許多發財的機會，但他們不確定把錢放在那裡是否安全。中國嚴格的資本管制，將每人每年換匯上限設為5萬美元，限制住這些富豪的投資以及確保財富安全的選項。

新加坡法律事務所Bayfront Law董事Ryan Lin指出，雖然因為資本管制，讓中國富豪們只能用較少的資本開設家族辦公室，但是許多中國富豪在在中國以外的地區擁有能創造收益的事業。其他人則是在把資產轉移到新加坡之前，已經先轉移至香港。

Ryan Lin表示，這個趨勢始於2019年香港反送中運動，當時許多中國人重新思考資產安全，隨著對補教夜的打壓以及中國國家主席習近平提出「共同富裕」的言論後，更加速了這一個趨勢。

除此之外，疫情相關的旅遊限制，也提高中國富豪到新加坡開設家族辦公室的興趣。自疫情大流行以來，中國政府以防控疫情為由，暫停簽發和更新護照，而新加坡則是有個全球投資人計畫，允許投資至少約180萬美元的成年人能申請永久居留權，讓家族辦公室成為了另一種移民方式。

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