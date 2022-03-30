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綠屏東初選激烈！棒球台灣隊球星力挺周春米

▲民進黨立委周春米表示，能夠得到國家隊曾經的當家四棒，且長期耕耘體育界的趙士強的推薦，代表自己的耕耘獲得肯認。（圖／翻攝自周春米臉書）
▲民進黨立委周春米表示，能夠得到國家隊曾經的當家四棒，且長期耕耘體育界的趙士強的推薦，代表自己的耕耘獲得肯認。（圖／翻攝自周春米臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-30 17:34:26

民進黨屏東縣長初選將在4月連假後展開民調，三位參選人莊瑞雄、周春米、鍾佳濱近日積極衝刺。繼上次新竹市長林智堅、台南市長黃偉哲之後，周春米今（30）日獲得奧運棒球國手趙士強推薦。趙表示，自己曾是台灣隊的當家第四棒，而屏東縣民進黨也經歷三位黨籍連任縣長強棒出擊，現在是屏東的關鍵時刻，強棒第四棒即將登場，因此要向大家推薦，最適合的第四棒人選周春米。

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▲奧運台灣棒球隊國手趙士強力挺周春米。（圖／周春米辦公室提供）
▲奧運台灣棒球隊國手趙士強力挺周春米。（圖／周春米辦公室提供）
周春米30日臉書上傳趙士強推薦影片，片中趙士強表示，自己在美和中學棒球隊創造青春，屏東就是第二故鄉。這幾年在好兄弟潘孟安縣長執政下，屏東各方面體育成績屢創佳績，這讓人覺得非常感動。

趙士強指出，屏東體育環境及成績大幅提升也有周春米的付出。周春米長期為國內體育環境奔走，像是城市棒球隊屏東紅尾隊的籌組，為屏東體育發展史寫下全新的一頁。

趙說，自己曾是台灣隊的當家第四棒，而屏東縣民進黨也經歷三位黨籍連任縣長強棒出擊，現在是屏東的關鍵時刻，強棒第四棒即將登場，因此要向大家推薦，最適合的第四棒人選周春米。

周春米則表示，體育即國力，這是一個國家、一個縣市軟實力的展現。能夠得到國家隊曾經的當家四棒，且長期耕耘體育界的趙士強的推薦，代表自己的耕耘獲得肯認，也有信心自己一定會揮出漂亮的一棒。

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