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不怕純網銀！王道銀行走自己路　發新卡推消費碳排放明細

▲國內3家純網銀都已開業，由台灣工銀轉型商銀、號稱國內首家數位銀行的王道銀行，今（30）日首推消費碳排放明細功能及「低碳生活卡」，由消費碳排放量決定現金回饋比例的功能。（圖／記者顏真真攝）
▲國內3家純網銀都已開業，由台灣工銀轉型商銀、號稱國內首家數位銀行的王道銀行，今（30）日首推消費碳排放明細功能及「低碳生活卡」，由消費碳排放量決定現金回饋比例的功能。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-03-30 17:58:20

國內3家純網銀都已開業，由台灣工銀轉型商銀、號稱國內首家數位銀行的王道銀行今（30）日推出消費碳排放明細功能，不僅是台灣首家，也是為全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行，並同步推出「低碳生活卡」，由消費碳排放量決定現金回饋比例的功能，平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例。對於純網銀的競爭，王道銀行董事長駱怡君強調，「價格競爭不是我們主要求追的方向」，王道銀行要成為精品數位銀行，希望能加深客戶黏著度及貢獻度，也很早放棄追求數位開戶數，主要目標是成為對社會有益且賺錢的銀行。

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駱怡君表示，近年積極推動綠色消費意識，這次王道銀行導入萬事達卡的碳足跡計算器，藉由API串接萬事達卡大數據資料庫，可依據購買的產品服務項目與金額，估算消費者每一筆刷卡消費所產生的碳排放量，只要王道銀行萬事達卡卡友，不論新舊戶，皆可免費於網銀、App中開啟「消費碳排放明細」功能，開啟後將可看到每一筆消費的碳排放量與累積碳排放量，希望藉由此功能，喚醒消費者日常消費中的減碳意識。

此外，為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少1筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年`1月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

▲王道銀行董事長駱怡君。（圖／記者顏真真攝）
▲王道銀行董事長駱怡君。（圖／記者顏真真攝）
王道銀行今日還推出「低碳生活卡」，也是台灣首家推出由平均每元碳排放量決定現金回饋比例的銀行，除享一般卡友的國內外不限通路1%現金回饋無上限外，在開啟消費碳排放明細功能之後，只要當月至少1筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動享現金回饋加碼，國內一般刷卡消費新台幣兩萬元內可享現金回饋提高至1.5%，國外一般刷卡消費則不限金額均享現金回饋提高至1.5%。

由於國內第3家純網銀「將來銀行」也在昨日開業了，面對純網銀的競爭，駱怡君說，「我們主要競爭者不會只有這３家純網銀」，所有銀行都是可敬的對手，而且王道銀行很早就不搶新開戶數，畢竟新客戶來來去去變化很大，銀行也不見得有很大賺利空間，不如服務好現有的客戶，尤其王道銀行是工銀起家，從去年開始就把企金及個金客戶結合在一起。不過，她也強調，有純網銀的加入對王道銀行來說是正向訊息，希望客戶可以有更多數位相關的一些政策開放，可以讓我們有更多空間不只在台灣競爭，更可在亞太區甚至世界競爭。

如同三家純網銀一開始就燒錢，王道銀行目前消金業務馴還在虧錢，但虧損已在縮小，駱怡君提到，剛轉型商銀時，很多銀行前輩就說至少要10年才能損益兩平，但我們當時想試試看在５年內能否找到自己的路，而「我們已找到自己的路」，王道銀行不會強調自己是純粹的數位銀行，也不會說自己是哪一種銀行，而是要成為精品數位銀行，是一家對社會好、有賺錢的銀行，在增加獲利、ROE時，也能對社會有正向力量，王道銀行不會落入價格競爭，我們要的是裡子，要把每分錢都用在刀口上，最重要是要加深客戶黏著度及貢獻度。

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