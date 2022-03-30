LINE Pay 即起大優惠！台中抽紅包　麥當勞每週3天高回饋

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- 首度串聯台中超過70個涵蓋吃喝玩樂的景點推出「春遊台中」活動限定回饋，自4/1~5/2，用戶於指定合作店家包括：紅巢燒肉工房、Coffee Stopover及新開幕的PARK2草悟廣場等消費皆可抽紅包，最高可得LINE POINTS 100點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的『春遊台中』標籤再領取2張30元專屬優惠券。
- 12/29前，每逢二、三、四在麥當勞使用LINE Pay享LINE POINTS 3%回饋。
- 4/30前，於指定火鍋名店如老先覺、石二鍋、12MINI等餐廳消費滿499元立即享LINE POINTS 15點，綁定中國信託LINE Pay卡再享LINE POINTS 4%加碼回饋。
- 兒童節連假LINE Pay整個四月於異想新樂園、飛牛牧場、Xpark等親子樂園享LINE POINTS 5%回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的『親子/毛孩』標籤可加碼領取50元專屬優惠券。
- 4/2~4/5、4/30~5/2，用戶於國道服務區消費滿100即享LINE POINTS 10點回饋，每人每連假限得2次; 4/2~5/31於加油站消費500元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 66點回饋。
- 4/10前，用戶於MITSUI OUTLET PARK單筆消費滿2,000立即享LINE POINTS 66點回饋。
- 3/31~4/20，至新光三越單筆消費滿3,000元即享LINE POINTS 1%回饋，綁定富邦J POINTS卡再額外加碼LINE POINTS 5%回饋。
- 4/1~5/8，至SKM Park用戶單筆消費滿1,200元即可抽紅包，最高可得LINE POINTS 200點回饋，綁定中國信託LINE Pay卡消費滿1,200元再享LINE POINTS 4%回饋。