買合庫金投報率還更好　謝金河點出外資大賣台積電原因

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此外，他也提到未來世界面臨的變化，謝金河說，過去30多年全球都呈現通縮，各國把通膨率目標訂在2%，但今年美國通膨率已來到7.9%，這會讓大家感覺到通膨好像煞不住的可能巨獸，而且通膨來一定會升息，未來世界面臨升息環境，過去長期間享受非常低的利率，台灣也在1%以上，這次央行升息，他覺得「央行這次是對的」，連南韓都升息，台灣不敢升成何體統。
只是，俄烏戰爭加重了通膨壓力，謝金河透露，之前見小英總統時曾建議台灣不要每次都凍漲，最後還是全民負擔，大家對未來物價波動要非常有敏感度，即便農曆年前行政院副院長說要凍漲，「現在看起來很難」。
謝金河還提到另一個變化，那就是美國10年期公債殖利率最近最高來到2.503%，這兩天有稍微下來一點，他覺得這會高度影響未來投資行為，今年大家可感受到台股一度來到18619點，台股跑很快，主要是台積電扮重要角色，但現在看起來好像跑不太動，最主要是外資在賣，台積電股價從688元跌至555元，關鍵原因在於外資當初買台積電時都是1、200元，現在漲到5、600元，隨便賣都賺。
因此，外資賣掉後跑去加碼中國大陸及香港股市，現在看來賠很慘。謝金河說，也因為外資受傷很可能需要賣台股去美化帳面，所以台積電今年單單外資就賣了43萬張，這鉅大賣壓把台積電股價打到555元。
當然，還有另一個原因，台積電一整年4個季度都配2.75元，股息11元來看，股息殖利率只有1.86%，對照10年期美債殖利率2.5%時，這種長期投資優勢就沒有了，這情況下，大家可稍微想像，拿合庫金跟台積電比，若加上配發股票股利，他認為合庫金股息殖利率有4.3%以上，「合庫金投報率比台積電還好」。
他說，金融股現在為何股價高，今年優勢包括利率調高後，利差會擴大，加上經過10幾年呆帳打得很乾淨，銀行體質非常健康，再加上台灣經濟基本面非常好。
謝金河也預期，在10年期美債殖利率拉高後，很多高科技公司也會轉變股息政策，會拉高股息，因為怕股息殖利率遠不如美國公債殖利率表現，影響外資投資，因此美債殖利率飆高，也將對台灣上市高科技產業的股利政策，產生關鍵的影響。
不過，謝金河仍對台股有信心，與香港恒生指數相比，台股原本與港股相差2萬多點，但現在只差800點，幾年之內就大幅拉近，他相信接下來台灣加權指數一定會超過香港恒生指數。