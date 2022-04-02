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比照週年慶！SOGO母親節買1送1、10％回饋　抗保養品漲幅

▲各大百貨首波母親節檔期優惠陸續開跑，鎖定美妝保養品投入前哨戰，遠東SOGO百貨台北店3/31～4/25端出「比照週年慶」買1送1、10％回饋的規格，力抗今年化妝品平均約5％的漲幅。有感大家為疫情所苦，盤點後疫情時代五大紓壓趨勢，並悄悄公開忠孝館13樓頂級保養沙龍寵客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲各大百貨首波母親節檔期優惠陸續開跑，鎖定美妝保養品投入前哨戰，遠東SOGO百貨台北店3/31～4/25端出「比照週年慶」買1送1、10％回饋的規格，力抗今年化妝品平均約5％的漲幅。有感大家為疫情所苦，盤點後疫情時代五大紓壓趨勢，並悄悄公開忠孝館13樓頂級保養沙龍寵客。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-02 08:00:00

各大百貨首波母親節檔期優惠陸續開跑，鎖定美妝保養品投入前哨戰，遠東SOGO百貨台北店3/31～4/25端出「比照週年慶」，買1送1、10％回饋的規格，挑戰升級特惠組送更大、折扣力道變強，還獨家贈送SOGO商品券300元，力抗今年化妝品平均約5％的漲幅，堪稱上半年度最優惠美妝保養品折扣。有感大家為疫情所苦，盤點後疫情時代五大紓壓趨勢提供精準消費，開發有助儀式感的療癒性贈品，並悄悄於忠孝館13樓開設頂級保養沙龍寵客。

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▲母親節檔期開打，遠東SOGO百貨台北店3/31～4/25端出「比照週年慶」，買1送1、10％回饋的規格，力抗今年化妝品平均約5％的漲幅，堪稱上半年度最優惠美妝保養品折扣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲母親節檔期開打，遠東SOGO百貨台北店3/31～4/25端出「比照週年慶」，買1送1、10％回饋的規格，力抗今年化妝品平均約5％的漲幅，堪稱上半年度最優惠美妝保養品折扣。（圖／記者蕭涵云攝）
疫情尚未平穩，全球經濟也受到影響，原物料上漲、供應鏈震盪、物流運輸混亂，導致萬物齊漲，至今國際精品已漲5～20％，而美妝保養品今年也有約5%漲幅。後疫情時代有感「活在當下」成為主流，人們嚮往舒坦的生活方式，比過去更寵愛自己，遠東SOGO百貨台北店觀察今年的美妝保養趨勢與聲量，提出五大紓壓亮點。鎖定母親節檔期3/31～4/25，主打上半年度最優惠美妝保養品折扣投入前哨戰，端出「比照週年慶」買1送1、10％回饋的規格。

▲除了保養品，不少品牌提供有助儀式感的療癒性贈品，如IPSA流金香檳塔組，提供Mini Moet酩悅香檳、IPSA香檳杯與獨家訂製提籃可野餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲除了保養品，不少品牌提供有助儀式感的療癒性贈品，如IPSA流金香檳塔組，提供Mini Moet酩悅香檳、IPSA香檳杯與獨家訂製提籃可野餐。（圖／記者蕭涵云攝）
長時間戴口罩導致肌膚更需要呵護，「修復抗老」成為男女老少都在乎的事，以「忠孝館」資生堂國際櫃NO.1乳霜王超值組的百優精純乳霜為例，去年週年慶是買50ml送42ml，今年竟然50ml送到57ml，不只超過10％回饋，還加贈獨家SOGO商品券300元。以往母親節檔期不會出現的買1送1，也有LA MER乳霜、植村秀全能奇蹟金萃潔顏油、BOBBI BROWN冬蟲夏草修護精華乳等選擇。「天母店」則有ESTEE LAUDER雅詩蘭黛美妝富翁組。

▲蘭蔻將超未來精華搶購組打造成幸福爆爆桶，除了商品外還放入爆米花、粉嫩口罩與愛心氣球。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蘭蔻將超未來精華搶購組打造成幸福爆爆桶，除了商品外還放入爆米花、粉嫩口罩與愛心氣球。（圖／記者蕭涵云攝）
環保永續意識抬頭，「有機／植萃」與Vegan成為消費者關注的議題。人們長時間待在家，安撫人心的「紓壓香氛」需求大增，JO MALONE、diptyque等指標品牌都相當受歡迎， 「復興館」10/10 HOPE引進的紐約家居香氛SEASONS，使用無線充電盤、直接插上精油、無需加水的質感香氛儀，買氣很旺。「忠孝館」席哈諾LINARI室內香氛反應甚好。「天母店」則有北區百貨獨家的Aesop環保紙盒包裝The Mentor指導者組合。

對抗環境污染與現代人壓力問題，重視臉部肌膚的觀念，延伸至與臉是同一塊皮膚的頭皮，從頭皮深層清潔到抗老凍齡，消費者投資在頭頂與秀髮相關的「髮品」銷售額有逐年成長的趨勢，「忠孝館」曝光嬌蘭經典皇家蜂王乳成分創新調配的頭皮修護精華；AVEDA煥髮豐盈等各系列環保療癒髮品。「復興館」則推薦卡詩專業頭皮秀髮養護產品。

▲嬌蘭今年3月全新推出皇家蜂王乳頭皮修護精華。（圖／嬌蘭提供）
▲嬌蘭今年3月全新推出皇家蜂王乳頭皮修護精華。（圖／嬌蘭提供）
「男性理容保養」風氣漸起，不少明星男神代言也帶動效益，不只過去注重的基礎保養，各品牌也進階打造頂級保養領域，「忠孝館」分享除了有基礎清潔產品買1送1可選購；指標性品牌碧兒泉更開發男士抗老新品，打造奇蹟緊膚精露。

▲SOGO忠孝館最新獨家頂級VVIP服務，隱身在過去不輕易見客的13樓。（圖／SOGO提供）
▲SOGO忠孝館最新獨家頂級VVIP服務，隱身在過去不輕易見客的13樓。（圖／SOGO提供）
有感消費者對於尊榮服務、深刻體驗需求大增，SOGO忠孝館悄悄擴增獨家頂級VVIP服務，在過去不輕易見客的13樓，聯手DIOR、肌膚之鑰、LA MER、雪花秀、LA PRAIRIE等8大頂級保養品牌，共同打造佔80幾坪、裝潢費用達上千萬的頂級保養沙龍寵客。有別於過去大家公用、以回饋為主的護膚室形式，每個品牌皆擁有獨立5坪大小的私密空間，完整保有品牌專屬風格與獨家體驗。以LA PRAIRIE為例，除了從義大利空運要價85萬元的護膚床來台，從迎賓、換裝到SPA提供全套護膚服務，單堂課程可選擇3000元、6000元到破8000元，提供90～120分鐘不同等級的享受。


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