Dyson推首款「空氣清淨耳機」 網一看驚呆：班恩是你？
Dyson首席工程師Jake Dyson發表Dyson Zone空氣清淨耳機，歷經六年的研發，是一款結合主動降噪頭戴式耳機，搭配高性能濾網的空氣清淨機，可同時聽音樂並呼吸過濾後的空氣，一次解決城市空氣品質和噪音污染問題，預計於 2022 年秋季上市，《NOWnews今日新聞》進一步詢問台灣上市資訊，官方表示：「台灣今年預計不會上市，目前還在跟原廠討論中。」
Dyson Zone空氣清淨耳機的耳罩中具有壓縮器透過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式面罩將兩股淨化的空氣流送至使用者的口鼻。面罩上的彎曲造型設計可確保淨化後的氣流保持在口鼻周圍，並盡可能防止外來側風稀釋純淨空氣。同時，配備先進的主動降噪技術(ANC)、低失真和中性頻率響應，真實還原創作者的音樂或音頻。
最初原型像一個潛水呼吸管，並搭配一個背包用來放置馬達和其他內部零件。經過六年的研發，在500多個原型機的調整過程中，原先安裝在背部的馬達轉變成兩個耳罩內的壓縮器，而原本像潛水呼吸管的裝置，則演變為非接觸式面罩，以一種全新、無須接觸臉部的形式提供乾淨空氣。
首次跨足音樂領域，Dyson工程師開發出可安裝在耳罩內的高效能釹電聲系統，廣闊的頻率回應、精準的左右聲道平衡，以及遠低於人耳可辨識程度的低失真，重現創作者的原音。同時，開發了一套先進降噪系統。透過被動衰減、主動降噪以及搭配獨有的麥克風分布，減少不必要的環境噪音和馬達運轉聲。
作為Dyson首款穿戴式產品，以全新角度思考舒適性問題，從馬鞍的形狀和設計中汲取靈感，將重量分散於頭部兩側而非頭頂。耳墊特別是針對舒適性、頭部穩定性和被動降噪功能進行設計。
Dyson Zone空氣清淨耳機為Dyson首款的穿戴裝置， 突破格局的設計，顛覆大眾對於穿戴的想像，在批踢踢上也引起熱議，因為靠近愚人節推出，網友問：「敢不敢在4月1號發表？」、「應該是4/1吧！」，甚至覺得此款造型和蝙蝠俠內的強敵「班恩」造型有幾分雷同。也有持正面態度，覺得造型「很猛、很時髦、很潮」，「蠻帥的，空氣糟到不行可以戴。」，終歸一句話，「自己不尷尬，尷尬的就是別人！」