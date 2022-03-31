是你嗎？1-2月期統一發票11人抱走千萬大獎、12人中200萬

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財政部也將於今日下午公布1-2月期統一發票的中獎清冊，根據財政部透露，這期1000萬元特別獎共有11張發票中獎，200萬元特獎也有12張發票中獎。
日前統一超商也已公布開出1張1-2月期統一發票1000萬元特別獎、3張200萬元特獎，其中有一位幸運兒在高雄門市購買燴飯、義大利麵，只花費139元，就千萬元入袋。萊爾富更連續3期開出統一發票1000萬元特別獎，這次1-2月期統一發票1000萬元幸運得主，是在台中市的中縣中溪店幸運兒只花了95元就中了千萬大獎。
另外，高雄MLD台鋁生活商場也公布有一名中獎人在1月5日到MLD台鋁烘焙坊購買麵包，買了2個熱門品項麵包，共花了76元，就把統一發票1000萬元特別獎帶回家。
財政部也提醒，今年1-2月期統一發票兌領獎期間為4月6日至7月5日，大家記得對獎，中獎者更在7月5日內領獎，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息。至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，得選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。