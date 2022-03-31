清明掃墓、防疫要兼顧！最新宗教防疫規範看這裡

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無法保持距離的儀式需暫停 餐食避免現場分裝
陳宗彥表示，每年三四月媽祖繞境活動盛行，考量遊行類活動人多擁擠，呼籲宗教團體暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。另外，參與繞境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。
此外，沿途有提供餐點者，應以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；另建議主辦單位提供現場直播供信眾在家收看，也呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，並戴好口罩，以降低群聚感染風險。
宴席不得逐桌敬茶敬酒 住宿以１人１室為主
內政部補充，有關繞境遊行以外的其他宗教集會活動，還是維持原來的防疫規定，例如500人以上活動須事前提報防疫計畫、須落實實聯制、量體溫等共通性防疫措施、宗教住宿場所除同住家人外限1人1室、舉辦宴席不得逐桌敬茶敬酒等。
最後，陳宗彥表示，地方政府已針對國人清明返鄉掃墓規劃相關因應措施，若想了解各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網（ https://mort.moi.gov.tw/）瀏覽查詢，並呼籲民眾務必落實實聯制、體溫量測、消毒，維持社交距離，全程配戴口罩，大家共同為防疫努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53257
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