有溫度的好消息！300億租金補貼專案來了 估50萬戶受惠
因應物價及租金雙漲，政府爲有效減輕租屋民眾生活負擔，行政院院會今（31）日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，將租金補貼戶數從目前12萬戶，大規模提升補貼戶數至50萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家戶的補貼金額給予1.2倍至1.8倍加碼，總經費也從目前每年57億元增加至300億元。行政院長蘇貞昌表示，自己以前就是租屋族，所以感同身受，今天能在這個位子上做這樣的決策，深感榮幸，希望讓租屋族感受到溫暖。
行政院今日召開院會，通過「300億元中央擴大租金補貼專案」。內政部次長花敬群表示，近來主要都會區住宅租金上漲與近期物價上升，讓租屋家庭負擔加重，去年經濟成長則創11年新高，因此政府用經濟成長果實來減輕年輕家庭、弱勢家庭以及初入社會青年的租屋負擔，這次租金補貼專案透過「戶數加碼」與「金額加碼」，預計協助50萬戶租屋家庭，也同步調升租金補貼金額。
花敬群進一步表示，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為公益出租人享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠，與政府共同協助租屋家戶。
花敬群說，針對初入社會經濟尚未穩固的20至35歲單身青年，提高至補貼金額1.2倍；對於結婚2年內新婚家庭，提高至補貼金額1.3倍；育有未成年子女(含胎兒)家庭，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人以上提高至1.8倍，讓年輕人的租屋生活更安心，勇敢的打拼及養兒育女，厚植國力。另為加強關懷弱勢，對於經濟弱勢家庭，提高至補貼金額1.4倍；對於社會弱勢家庭，則提高至補貼金額1.2倍。
花敬群表示，本專案300億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款，請租屋族6月底務必留意公告的受理申請資訊。
蘇貞昌表示，感謝國人同胞一起努力，經濟創新高，才能有力量做一件對租屋族「有溫暖的大事」。他有感表示，自己本來就是一個租屋族，從屏東到台北讀書就是租屋，過去律師開業的時候就是租了一個小房子，還跟事務所連在一起，就連新婚洞房也是租屋。今天能在這個位子上做這樣的決策，深感榮幸，過去一定要買房才算成就，未來可以轉為政府鼓勵補貼租房，也是一個新的階段。