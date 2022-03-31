上班族快樂指數僅47分　人力銀行揭勞工在意5福利

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陳尹柔補充，在優質人才難覓的時代，有愈來愈多的企業主同感「人才是企業組識中最珍貴的資產」，因而主動提高員工福利待遇，包括給予具競爭力的薪資、分紅入股、生日假、健身房、家庭日、低利貸款、慶生會、寵物日、按摩室、子女教育補助、社團推動及其他友善職場等福利，盼透過多元的措施留才攬才。
農曆年前，某知名海運公司豪氣發出40個月年終獎金，令人印象深刻，近期又傳出科技廠大手筆分紅員工，更鼓舞一般人對於幸福企業的嚮往，本次調查發現，有高達6成7上班族坦言，下一次轉職時，會優先考慮進入「幸福企業」，僅3成3表示順其自然。
而上班族心目中的幸福企業條件該具備哪些條件？揭曉答案就是每年調薪70.0%、豐厚年終獎金57.5%、薪水優於同業51.3%、主管好溝通41.0%、同事好相處40.1%以及享有分紅/配股35.7%。
此次調查也指出，有近6成上班族並不滿意現職薪水，其中有64.8%的受訪者月薪不到4萬元。而當問及「最在意哪些福利無法享受」，獎金門檻訂很高39.7%、獎金規則朝令夕改33.0%、請假被為難31.2%、員工旅遊綁條件26.3%及留職停薪被為難13.8%，也都成為上班族心中過不去的坎。
陳尹柔表示，離職人數可以反映企業人事穩定的程度，流動率大代表著企業運作不協調，內部經驗無法傳承；而流動率小也意味著企業處於封閉狀況，缺乏汰弱留強機制，長期下來，舊員工缺乏刺激而容易怠惰。有效的人事管理及暖心的工作環境，才能避免員工離職率過高而耗損人事成本。縱使疫情陰影仍在，許多公司行號機動調整營運策略，加速轉型腳步，員工上下一心，已然挺過最艱困的時刻，回到營運正軌，目前第三屆「幸福企業」熱烈報名中，歡迎國內各公司行號共襄盛舉，讓企業的「好」被大眾看見。