清明連假將至！政院宣布防疫措施維持 運動、拍照免口罩
行政院院長蘇貞昌今（31）日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處報告」，衛福部疾管署長周志浩表示，全球疫情雖略緩仍嚴峻，國內疫情社區風險上升，4月1日至30日將維持現行防疫措施，包含於室內外從事運動、拍攝個人或團體照時，另自行開車，車內均為同住者或無同車者時，以及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作、活動時可免戴口罩。
周志浩表示，清明連假即將到來，民眾不必過度恐慌，掃墓可以提前或戶外祭拜，落實分散人流、實聯制、量體溫、消毒等措施；連假期間減少與不特定人士出遊聚會，遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定；並且儘速完成2劑及追加劑疫苗接種，才能獲得完整保護力和多重保障，嚴守社區防線，維護自己和家人健康。
蘇貞昌表示，全球確診人數超過4.8億人，在這樣情形下實在輕忽不得。國內雖然新增多起本土不明感染源的群聚，社區傳播風險上升，境外移入也持續增加，但與國際相比，台灣整體疫情規模都還是相當小。
蘇貞昌說，「台灣模式」就是在防疫之下兼顧經濟與生計，現在我國疫苗覆蓋率也提高，醫療量能也充足，儘管確診數會有增加，但是這是在穩健開放下勢必要付出的代價，請國人戒慎恐懼。