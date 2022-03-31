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中職／陳傑憲簽3年約　最高月薪破60萬

▲統一獅外野手陳傑憲賽前進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）
▲統一獅外野手陳傑憲賽前進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.01）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-31 14:52:46

2022年中華職棒賽事本週六正式開打，獅隊主場開幕戰週日台南棒球場正式登場，今日獅隊公布統一獅選手薪資調漲結果，球團肯定去年教練及選手展現團隊合作戰力，拚進總冠軍系列戰，雖最後總冠軍戰失利，錯失二連霸機會，但全年球季獅子軍選手也表現突出，並在去年下半季賽事拿下隊史第15座季冠軍殊榮。

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今年獅子軍薪資調整，陳傑憲簽下三年複數約，2022年月薪57萬、2023年月薪60萬、2024年月薪63萬，林岱安簽下三年複數約，2022年月薪33萬、2023年月薪37萬、2024年月薪40萬，蘇智傑簽下兩年複數約，2022年月薪50萬、2023年月薪52萬，林安可簽下兩年複數約，2022年月薪46萬、2023年月薪48萬，江辰晏簽下二年複數約，2022年月薪28萬、2023年月薪30萬，陳韻文預計簽下三年複數約，合約細節雖尚在確認中，但其三年合約期間平均月薪55萬，調幅27.9%以上，而林靖凱簽下兩年複數約，2022年月薪30萬，2023年月薪基於合約保密條款將不予公布，統一獅七位選手簽下複數年合約。

除上述複數年約選手外，去年許多選手表現優異，且帶給球隊戰力實質幫助，劉軒荅加薪5萬5千元，2022年月薪24萬5千元，加薪幅度約28.9％，鄭鈞仁加薪9萬，2022年月薪27萬，加薪幅度68.8%，古林睿煬加薪12萬5千元，2022月薪18萬，加薪幅度227.3%，吳承諭加薪8萬，加薪幅度114.3%，林子豪加薪5萬，2022月薪10萬，加薪幅度100%，全隊整體薪資調幅達5%以上。

今年球季即將在本週正式開打，球團也期許選手及教練團們能夠再次拚出好成績，全隊力拚隊史第11座總冠軍金盃。

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