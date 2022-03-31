失語症息影！布魯斯威利戴耳機硬撐　金莓獎公開道歉

67歲好萊塢硬漢代表人物布魯斯威利（Bruce Willis），今（31）日丟出演藝圈震撼彈，透露罹患「失語症」，無法精準記憶與表達語言，決定退出影壇，讓影迷相當心疼，儘管身體不適，他去年一口氣仍推出8部作品，被專為嘲諷爛片成立的「金莓獎」，指控他演技不佳，特別增設「年度演技最爛」特別獎給他，如今得知真相，金莓獎在推特發文表達遺憾。





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▲布魯斯威利去年演了8部作品，被金莓獎選為「年度演技最爛獎」。（圖／車庫娛樂提供）

▲布魯斯威利縱橫演藝圈42年，拍攝過《終極狩獵團》等許多經典電影。（圖／車庫娛樂提供）

布魯斯威利（老布）在家人、前妻黛咪摩爾陪同署名發表聲明，透露「最近被診斷出失語症，影響到語言認知能力，經過深思熟慮，決定離開對他來說意義重大的職業。」美媒甚至表示，老布近年來認知能力退化，早已不是祕密，需要靠耳機由旁人幫忙提詞，甚至要用替身充替，很難重返表演舞台。





消息一出，許多演藝圈好友都給予他支持，包含《鋒迴路轉》的潔美李寇蒂斯留言：「優雅和勇氣！愛你們！」湯姆漢克斯的太太麗塔威爾遜表示：「我的心與布魯斯和全家人同在。」曾參演《終極警探4.0》的知名導演兼演員凱文史密斯表示：「早在《終極警探》出現之前，我就已經是布魯斯威利的忠實粉絲了，這消息真令人心碎。」《王牌大賤諜》男星賽斯葛林則說：「我非常愛布魯斯威利，感謝他賦予我們的每一個角色。」





▲金莓獎曾嘲諷布魯斯威利是爛人王。（圖／車庫娛樂提供）

▲布魯斯威利罹患失語症，前妻黛咪摩黛兒陪同宣布公開聲明。（圖／車庫娛樂堤共）

他近年作品產量豐富，2021年開始陸續上映《終極生存戰》、《終極狩獵團》、《終極攻佔》、《終極堡壘》、《終極包圍戰》等多部作品，最新電影《終極包圍戰》預計4月8日在台灣上映。有媒體發現他在拍攝時，耳朵上戴著肉色耳機，當時被懷疑是因為記不住台詞，需要使用提詞機，但也被指出可能只是助聽器，因為布魯斯威利早在拍攝《終極警探》時，就因為近距離使用道具槍造成聽力受損，無論身體狀況或外界評語如何，他依舊敬業拍完每部電影。





布魯斯威利在演藝圈活耀42年，拍攝過許多經典電影，囊括「終極警探」系列、《黑色追緝令》、《靈異第六感》、《未來總動員》、《第五元素》等上百部作品。據悉他還有近10部電影正在後製當中，包含《終極夜路》、《終極交戰》、《終極堡壘2》，讓許多影迷都相當期待。



