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今日最聚焦／恐見130？日圓狂貶2原因　專家建議這樣布局

▲日圓匯價直直落，更一度貶破125日圓兌1美元，最近反彈回122價位附近，但有沒有可能再貶？專家認為要看俄烏情勢發展，若原物料價格持續上漲，不排除日圓會碰觸130價位。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓匯價直直落，更一度貶破125日圓兌1美元，最近反彈回122價位附近，但有沒有可能再貶？專家認為要看俄烏情勢發展，若原物料價格持續上漲，不排除日圓會碰觸130價位。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-01 17:00:00

日圓兌美元匯率直直落，更一度貶破125價位，新台幣兌美元雖然也走貶，但貶幅相較溫和，也使得日圓兌新台幣匯價創近24年新低價。由於國人很愛赴日本旅遊，即便現在受疫情影響出不了國，不少人也想先換匯撿便宜，只是日圓探底後又反彈回122價位，日圓還會再貶嗎？此時可進場買日圓嗎？渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這取決於俄烏戰爭情勢發展，基本上日圓中長期走勢「易貶難升」，若原物料價格持續上漲，歐美國家緊縮貨幣政策步伐加速的話，日圓有可能短暫觸碰130價位，建議換匯可逢低布局操作，若單純外匯交易建議再觀望一下。

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劉家豪表示，由於美國跟歐洲央行都開始採取較「鷹」派的緊縮貨幣政策立場，日本央行則還是維持相對寬鬆的措施，因此，從「利差因素」角度來看，這也是導致日圓表現較疲軟的原因。

至於過去地緣衝突或市場波動時，日圓往往有機會成為資金避風港或避險貨幣，這次卻不升反貶。劉家豪分析，主要日本是油品及大宗商品的主要進口國，在這些商品價格上漲之下，可能也不利日本後續經濟成長動能，尤其大家可以觀察到，在貨幣政策較寬鬆之下，日本官方應對油價上升，反而採取補貼措施，財政部分也是較寬鬆立場，就現階段的時空背景及政策應對之下，對日圓還是比較不利。

由於日圓兌美元在貶破125價位後，又反彈回到122日圓兌1美元，外界也在看日圓是否還會再貶？劉家豪說，目前看起來，日本央行對貨幣政策態度還是比較寬鬆的想法，後續還是要取決俄烏情勢的發展，當然，如果原物料價格持續上漲，歐美國家貨幣政策緊縮步伐加速的話，「或許有可能短暫推升日圓觸碰130這樣的價位」。

不過，劉家豪也說，短期來看，日圓可能已開始逐漸趨向區間格局，雖然日本央行採取較偏寬鬆的貨幣政策，但日本官方也開始留意到如果日圓加速走貶，可能對經濟也不利。因此，目前看起來日圓兌美元匯價可能落在120至125區間游走，尤其後續利差推動套利交易的動能，可能會逐漸減弱，最主要是看到美國長期公債利差空間已逐漸縮小，加上從技術回來看日圓短線已看到技術面超跌的跡象，或許日圓有機會在年底的時候回到115價位。

至於此時該不該進場買日圓？劉家豪說，現在來看，若以新台幣出發的角度，事實上近期就可以開始留意逢低布局操作，以累計日圓實際需求部分，但若只是單純做外匯交易，他建議可能可以持續再觀望一下，因為目前看起來日圓中長期走勢，還是趨向區間格局，甚至「易貶難升」這樣的態勢。

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