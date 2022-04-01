今日最聚焦／恐見130？日圓狂貶2原因　專家建議這樣布局

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至於過去地緣衝突或市場波動時，日圓往往有機會成為資金避風港或避險貨幣，這次卻不升反貶。劉家豪分析，主要日本是油品及大宗商品的主要進口國，在這些商品價格上漲之下，可能也不利日本後續經濟成長動能，尤其大家可以觀察到，在貨幣政策較寬鬆之下，日本官方應對油價上升，反而採取補貼措施，財政部分也是較寬鬆立場，就現階段的時空背景及政策應對之下，對日圓還是比較不利。
由於日圓兌美元在貶破125價位後，又反彈回到122日圓兌1美元，外界也在看日圓是否還會再貶？劉家豪說，目前看起來，日本央行對貨幣政策態度還是比較寬鬆的想法，後續還是要取決俄烏情勢的發展，當然，如果原物料價格持續上漲，歐美國家貨幣政策緊縮步伐加速的話，「或許有可能短暫推升日圓觸碰130這樣的價位」。
不過，劉家豪也說，短期來看，日圓可能已開始逐漸趨向區間格局，雖然日本央行採取較偏寬鬆的貨幣政策，但日本官方也開始留意到如果日圓加速走貶，可能對經濟也不利。因此，目前看起來日圓兌美元匯價可能落在120至125區間游走，尤其後續利差推動套利交易的動能，可能會逐漸減弱，最主要是看到美國長期公債利差空間已逐漸縮小，加上從技術回來看日圓短線已看到技術面超跌的跡象，或許日圓有機會在年底的時候回到115價位。
至於此時該不該進場買日圓？劉家豪說，現在來看，若以新台幣出發的角度，事實上近期就可以開始留意逢低布局操作，以累計日圓實際需求部分，但若只是單純做外匯交易，他建議可能可以持續再觀望一下，因為目前看起來日圓中長期走勢，還是趨向區間格局，甚至「易貶難升」這樣的態勢。