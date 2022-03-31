buffet亂夾根本浪費錢！老饕抖「內行吃法」：這樣才值得
buffet餐廳除了提供多樣化的美食外，顧客還能自由挑選餐點，是吃到飽餐廳的一大特點，不過有網友就分享，自己吃buffet常被人嗆吃的不聰明，只因為拿了喜歡吃的壽司、雞塊、炸物等，貼文掀起熱議。
原PO在PTT發文抱怨，自己去吃buffet自助式的餐點時，「吃壽司被嘴，一餐那麼貴，你怎麼吃這個那麼容易飽的； 吃雞塊被嘴，平常吃的到的東西跑來這邊吃幹嘛? 最後吃個炸物也被嘴，傻了才來這邊吃這個，而看長輩們則是生魚片、螃蟹、蝦子海鮮狂夾，一直吃這些東西」，好奇詢問「有沒有去吃buffet，卻不能吃自己想吃的東西的八卦? 」
貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言「別把自己的觀念強加在別人身上」、「不用理這種人吧」、「想吃什麼就吃什麼啊」、「不可能說花那麼多錢，卻不能吃自己想吃的東西」；不過也有人直言「這些吃那麼多真的有點可惜啦」、「buffet價值最高就是每樣都拿一點，只吃幾種就失去多樣化的價值」、「buffet的價值在於每道菜色都可享受，一直吃螃蟹的只是想回本吧」。
不僅如此，也有網友特地發文回覆原PO，他強調「buffet消費的意義在於多方嘗試，你花錢吃各種不同的東西，不一定要昂貴，雖然認同想吃就吃，但一直吃就直接失去嘗試其他美食的機會」，這位網友也補充，「我去吃buffet也會挑珍奶、可樂、薯條，但最多就淺嚐即止，東西這麼多，每個都吃一點也會飽；但若吃到讓旁人都看不下去，原PO應該是壽司、雞塊一直吃，基本上也不太去嘗試其他食物，若是這種情況，被當盤子也是剛好而已」。（編輯：張志浩）