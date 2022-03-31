臺中郵局發行「媽祖金箔立體郵冊」 今在鎮瀾宮過火祈福

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月8日起駕，台中郵局配合媽祖國際觀光文化節限量發行4000冊「媽祖金箔立體郵冊」，今天在鎮瀾宮媽祖神像前舉行過火祈福儀式，由台中郵局局長陳湘慈及鎮瀾宮董事長顏清標主持。為彰顯媽祖慈悲精神，台中郵局將提出50冊義賣做公益，所得預計十萬元捐贈給私立鎮瀾兒童家園失依兒童。





我是廣告 請繼續往下閱讀

台中郵局長陳湘慈表示，大甲媽今年遶境主題是「同心」，台中郵局連續11年與大甲鎮瀾宮合作，今年除以3D紙雕輔以「同心」主題金箔設計，並以限量編號推出「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊暨個人化郵票」各一款，立體圖案展現大甲媽遶境時歡樂喜氣，讓大家感受大甲媽保佑氛圍，即日起在大甲郵局及大甲廟口郵局接受預購，4月8日起於臺中市各郵局正式發售。





▲為彰顯媽祖慈悲精神，台中郵局將提出50冊義賣做公益，所得預計十萬元捐贈給私立鎮瀾兒童家園失依兒童。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.31)

鎮瀾宮董事長顏清標表示，台中郵局很用心，和鎮瀾宮配合已有 11年，預祝今年的金箔立體郵冊很快被搶購一空。他也感謝台中郵局做公益，義賣捐助鎮瀾兒童家園十萬元。針對遶境一事，顏清標表示，為符合注射三劑才能參加遶境規定，大甲相關衛生所與診所近日都大排長龍，鎮瀾宮一定會落實各項規定，確保遶境順利進行，疫情早日平息。





台中郵局表示，今年發行的郵冊是以立體紙雕技術，利用金箔材質勾勒出媽祖遶境熱鬧景象，搭配點石成金郵票結合不同媽祖聖像(鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽等)及鎮瀾宮歷年繪畫比賽得獎畫作，結合藝術家手繪原圖，輔以文字說明媽祖信仰之力量與文化，展現當下的人情與風景，襯托出媽祖尊貴氣派、普濟眾生的慈悲法相。





▲為回饋信眾，凡購買立體金箔郵冊，每冊加贈「郵媽祖保庇小方巾、郵媽祖保庇收納夾(紅、粉隨機送1)及大甲媽同心紙袋」。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.31)

郵冊隨票含「Q版媽祖發財錢母」及「Q版手繪風大甲媽同心明信片加貼6元個人化郵票1枚」，為回饋信眾，每冊加贈「郵媽祖保庇小方巾、郵媽祖保庇收納夾(紅、粉隨機送1)及大甲媽同心紙袋」。





為使媽祖郵冊更具庇佑收藏價值，所有媽祖郵冊都在媽祖神像前進行祈福過火。台中郵局表示，立體金箔郵冊限量編號發行4000冊，每組售價500元。個人化郵票限量2000張，每組135元，4月8日起在台中市各郵局發售，外縣市可電洽台中民權路郵局集郵服務中心，預購專線:04-22215121分機253、257。









