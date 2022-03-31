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特企／新加坡BFC交易所　力拼全球前十大！

▲（左起）Rebecca、Frank、Anita、Raymond率領國際金融專業團隊，目標將新加坡BFC交易所擠進全球前十大。（圖／品牌提供）
▲（左起）Rebecca、Frank、Anita、Raymond率領國際金融專業團隊，目標將新加坡BFC交易所擠進全球前十大。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-31 16:03:02

Coingecko的年度報告顯示，2021年加密貨幣交易量大幅增長，用戶規模達到2.2億人口，單月交易量平均高達1.9萬億美元，加上金融機構與國家級別戶的進場，加密領域儼然成為全球最高速發展的產業。也因此讓不少交易所平台數量持續增長，投資者常容易眼花繚亂，選擇可靠的平台則相當重要。

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新加坡BFC交易所American Wall Street Investment Management Co., Ltd.於2006年成立，提供一站式貨幣交易與衍生性金融商品服務。並與香港聯升財務有限公司WnLimited，共同承接中國遠洋集團CoscoGroup旗下青島遠洋有限公司的遠洋貨輪買賣、融資、租賃、管理等項目，規模達8億美元並持續成長。

新加坡BFC交易所執行長FRANK表示，目前BFC交易所已獲得新加坡、美國、迪拜等相關加密資產服務執照，可提供加密資產交易、託管、管理等服務，並在新加坡建立區塊鍊技術中心，培養人才並擴展BFC生態系統。FRANK指出，提供投資人安全穩固的功能才能確保民眾權益。BFC為用戶設立1000個BTC的安全保障金額，這也是一般交易所沒有提供的保障。

BFC交易所為了打造企業機構與個人投資的頂級交易平台，公司團隊囊括了包括花旗銀行、微軟與摩根大通等，國際知名企業200多位頂尖人才，同時在新加坡、美國、迪拜、台灣也設有辦事處。此外，BFC交易所海外專業團隊包括前上海浦東發展銀行駐北京辦公室首席代表Frank、Acquire Assets Corporation前董事Raymond、新加坡資深基金經理人Rebecca、前 HSBC Hong Kong Centre Senior Vice President-Anita以及紐約資深基金經理人Aubrey Wong等，眾多實力成員提供更專業分析的背景。

加上，BFC交易所得到了加密資本、breyercapital、ELECTIC·CAPITAL、KNICKERBOCKER CAPITAL、DNK TO THE FUTURE.COM、lyfhshsp.com、block wentures等眾多投資機構的參與，並與STEAM、UBISOFT、NEXON、Origin、Uplay等機構平台建立友好夥伴關係，顯現出BFC交易所的國際實力。

新加坡BFC交易所執行長FRANK強調，秉持著安全、誠信、專業，讓全球投資人可以更容易進入加密金融市場的領域中，未來，期盼BFC交易所可拼進全球前十大。

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