巷仔內／中國的「清零政策」可以堅持多久？

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中國這幾年可說是多事之秋，美中貿易戰與新冠肺炎疫情，對於中國經濟造成的打擊不言可喻，境外資金迅速逃離、跨國企業出走潮、股市持續探底，對中共當局造成極大壓力。此次Omicron疫情爆發後，中國境內對於「清零政策」是否有必要出現雜音，全球已有不少國家採取與病毒共存路線，在全民疫苗接種率夠高的情況下，即使染疫人數居高不下，但死亡及重症人數明顯下降；此外，採共存路線也能降低對經濟的影響，不至於因疫情造成經濟活動全面停擺。各國的「答案」擺在眼前，中國人民不可能視而不見。
其實，早在去年，中國防疫權威張文宏就曾建議，中國最終需要「與病毒共存」，當時他的言論遭到各方撻伐，甚至有人罵他與外國勢力勾結。但這次中國疫情再起，張文宏在網上發文表示，「凡是持久的，必是温和的與可持續的。」他強調，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態。」這次，張文宏沒有遭到批評，反而有不少人稱讚他的觀點夠理性、有科學根據，中國人的態度轉變，顯示出他們對「清零」的支持度正在下降。
疫情爆發至今，人們的正常生活要逐漸恢復、經濟活力要回穩，這是各國民眾的共識，包括中國人民。習近平至今仍堅持「清零是壓倒一切的」路線，繼續不顧經濟代價大規模封城，就是要把「清零」進行到底，就連作為中國最大的經濟、金融、貿易、航運、航空重鎮的上海，也難逃封城命運。為了達到「清零」目標，習近平很有可能把中國經濟的最後一口氣都給滅了，碰到反對意見就給人扣上「境外勢力」的大帽子，搞意識形態鬥爭。
然而，在對抗病毒的路上，從來就沒有國家之分，中西方人民並不是站在對立面，病毒才是我們共同的敵人。如果人民期盼的是維持正常生活、城市不要停擺，習近平卻仍背道而馳，堅持透過高壓手段推動「清零」，當疫情捲入政治權鬥，最後的勝利者是習近平、新冠病毒、還是中國人民？