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巷仔內／中國的「清零政策」可以堅持多久？

▲上海新冠疫情失控，官方宣布採取「全域靜態管理」，街道上空空蕩蕩，宛如死城。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海新冠疫情失控，官方宣布採取「全域靜態管理」，街道上空空蕩蕩，宛如死城。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心詹凌瑀/特稿

2022-03-31 17:00:002022-03-31 17:09:41

中國新一波新冠疫情止不住，新增確診人數不斷增加，向來是防疫優等生的上海也難以倖免，一夜之間從優等生變成了劣等生。疫情爆發兩年多來，原本堅持不封城的上海，從原本的「兩批次封控」，官方在3月30日深夜突然宣布「全域靜態管理」，也就是全面封城。上海突襲式封城「一刀切」的手法，與習近平近日在中共中央政治局會議上表示，中國將堅持動態清零政策，稱「勝利來自堅持」的態度不謀而合，也與3月31日中共官媒新華社發布名為《堅持動態清零不放鬆》的報導口徑一致。

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這是自新冠病毒兩年多前在武漢出現以來，中國規模最大、最嚴重的一波疫情，吉林省3月14日宣布「封省」，珠三角商業重鎮廣東東莞市也進入「封城」狀態，現在就連中國經濟命脈上海也封了，官方動作除了透露出上海疫情的嚴重性，恐怕遠超過外界所看到的程度，更可解讀為習近平對於「清零政策」的堅持，不容質疑 。

▲上海封城，中國經濟恐將進入休克狀態。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海封城，中國經濟恐將進入休克狀態。（圖／美聯社／達志影像）
中國這幾年可說是多事之秋，美中貿易戰與新冠肺炎疫情，對於中國經濟造成的打擊不言可喻，境外資金迅速逃離、跨國企業出走潮、股市持續探底，對中共當局造成極大壓力。此次Omicron疫情爆發後，中國境內對於「清零政策」是否有必要出現雜音，全球已有不少國家採取與病毒共存路線，在全民疫苗接種率夠高的情況下，即使染疫人數居高不下，但死亡及重症人數明顯下降；此外，採共存路線也能降低對經濟的影響，不至於因疫情造成經濟活動全面停擺。各國的「答案」擺在眼前，中國人民不可能視而不見。

其實，早在去年，中國防疫權威張文宏就曾建議，中國最終需要「與病毒共存」，當時他的言論遭到各方撻伐，甚至有人罵他與外國勢力勾結。但這次中國疫情再起，張文宏在網上發文表示，「凡是持久的，必是温和的與可持續的。」他強調，「新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態。」這次，張文宏沒有遭到批評，反而有不少人稱讚他的觀點夠理性、有科學根據，中國人的態度轉變，顯示出他們對「清零」的支持度正在下降。

▲中國國家主席習近平指示，防疫準則堅持「動態清零」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平指示，防疫準則堅持「動態清零」。（圖／美聯社／達志影像）
疫情爆發至今，人們的正常生活要逐漸恢復、經濟活力要回穩，這是各國民眾的共識，包括中國人民。習近平至今仍堅持「清零是壓倒一切的」路線，繼續不顧經濟代價大規模封城，就是要把「清零」進行到底，就連作為中國最大的經濟、金融、貿易、航運、航空重鎮的上海，也難逃封城命運。為了達到「清零」目標，習近平很有可能把中國經濟的最後一口氣都給滅了，碰到反對意見就給人扣上「境外勢力」的大帽子，搞意識形態鬥爭。

然而，在對抗病毒的路上，從來就沒有國家之分，中西方人民並不是站在對立面，病毒才是我們共同的敵人。如果人民期盼的是維持正常生活、城市不要停擺，習近平卻仍背道而馳，堅持透過高壓手段推動「清零」，當疫情捲入政治權鬥，最後的勝利者是習近平、新冠病毒、還是中國人民？

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