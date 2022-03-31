巷仔內／調高補助終結「貪議員」詐領？助理薪資恐續凍漲

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不過，有部分人士將此制度的限制與民代詐領助理費做連結、試圖為其違法脫罪，這是極其荒謬的事情。因為通常詐領助理費都是為了中飽私囊，而不是為了領更多的錢獎勵助理，所以這與員額和助理費的上限毫無邏輯關係。
制度即便有限制，也不代表民代就可違法貪污詐領，這完全是民代品格低下所致，為公務「挖東牆補西牆」只不過是脫罪藉口。殊難想像一個連助理費都會詐領的人，在其他地方不會貪污嗎？高薪養廉須搭配品格教育與法治素養，如果只是一昧的提高助理費的總額，那也只是讓這些詐領的民代貪得更多而已。
以立法院為例，國會助理公會也在推行國會助理法制化，將民代助理成為一個職業別，比照公務員職級與敘薪邏輯，讓助理的薪水更公開透明，也更有保障，這樣也才能避免層出不窮的詐領助理費事件。
詐領助理費的地方民代被議會助理們譏為「老鼠屎」，議員讓自己的助理領低薪，卻用假人頭將助理費放進口袋。若未來討論僅集中於調高助理費，或許會讓這些無良民代貪污的空間變更大，原本每個月貪5萬，現在每個月貪10萬，助理的生活卻得不到任何改善。
因此，除了適度放寬過時的助理聘用限制及調高費用，也應討論貪污防治的嚴謹配套，並上修詐領助理費的刑責，能同時解除助理薪資凍漲二十年的困境，也讓惡質民代脫下面具，為自己的行為負責。