中國防疫權威張文宏消失多日 疑主張與病毒共存惹禍上身
中國國家衞健委今（31）日通報，中國30日新增8454宗本土新冠病例，其中包括1803宗確診和6651宗無症狀感染，其中上海新增本土個案最多，佔三分之二，顯示出上海疫情失控，當地官方在30日深夜緊急採取「全域靜態管理」、全員核酸篩檢、全面疫調排查等措施，宣告上海全面封城。就在此敏感時機，先前曾提出「與病毒共存」的中國防疫權威張文宏被發現已多日未在上海疫情防控發布會上現身，外界懷疑，他可能因為與中央不同調，被其他官員徹底取代。
上海因疫情失控全面封城，但政策來得突然，導致許多民眾來不及反應，缺糧、缺藥、無法看醫生，上海民眾的生活一夕之間亂了調，不少人歸咎於中央堅持「動態清零」，是上海一連串亂象的根源。部份網友翻出抗疫專家張文宏先前在網上的發文，質疑「清零」的必要性。 眼尖的網友發現，過去時常出現在上海疫情防控發布會的張文宏，從3月26日起就沒有公開露面，取而代之的是上海衛健委主任鄔驚雷，但鄔驚雷並非新冠肺炎的專家，他的專業是兒科心血管和重症監護。
外界認為，張文宏可能因為曾高調主張「與病毒共存」，與習近平堅持的「清零政策」路線相左，違背領導班子的意思遭到撤換，若他真的遭鄔驚雷取代，明顯是政治凌駕專業的任命。習近平以實際行動宣示，「清零」政策已是板上釘釘，不是醫學問題，而是政治問題。
一直以來，張文宏都是上海防疫工作的權威專家，他在3月25日最後一次露面時，頭銜仍是「市新冠肺炎醫療救治專家組組長」，他在那次新聞發布會表示，「上海防控策略使傳播指數級的上升被打斷，我們採取的不是封城策略，我們不斷在做滾動篩查」。在張文宏的主導下，過去兩年來，上海的防疫工作從未採取一刀切的大面積封城，而是小範圍控制，獨特的防疫措施讓上海人既保有正常的生活，經濟也不致遭遇危機。
然而，這次Omicron變種病毒肆虐上海，眼看染疫人數不斷攀升，「與病毒共存」和「清零政策」的路線之爭再起，原本上海官員對封城措施舉棋不定，最後習近平的「動態清零」防疫軍令狀下達，上海進入了封城狀態。據了解，在討論過程中，有專家表示封城是不可行的，沒人知道那位專家是不是張文宏，但對照上海突襲式封城的決定，若張文宏因不同意封城而遭到撤換，也就不難理解。