台中兒童藝術節開鑼！ 出發吧，35場巡演由你去探險！

迎接兒童節連假到來，臺中市政府文化局規劃多采多姿的「兒童藝術節」將於 4 月 2 日熱鬧登場。台中市副市長黃國榮今日宣布，這項以「出發吧！冒險世界」為主題的兒童節大禮，將自 4 月 2 日起至 5 月 28 日，總計推出 35 場巡演活動，鼓勵孩子面對生活中的各種挑戰，要振奮精神機智勇敢堅持下去。

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台中「兒童藝術節」首場演出將由紙風車劇團揭開序幕。黃副市長歡迎爸爸媽媽帶著小朋友搭乘捷運， 4 月 2 日晚上 7 點在圓滿戶外劇場，欣賞《唐吉軻德冒險故事 - 銀河天馬》，看唐吉軻德帶著他忠心的隨從「桑丘」，以及他心愛坐騎老瘦馬「難騎」，一起冒險的精彩故事。

黃副市長指出，盧秀燕市長用媽媽的關愛角度，在每年兒童節精心規劃兒童藝術節活動，邀請國內眾多優秀的表演團隊，在市內山、海、屯、城各區帶來戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等精彩演出，與大小朋友一起度過歡樂時光。

▲台中市副市長黃國榮宣布，台中兒童藝術節開鑼！ （圖／文化局提供）

文化局說明， 2022 臺中兒童藝術節 , ，邀請大小朋友勇闖冒險世界，創造焦點在港區藝術中心演出奇幻馬戲《島嶼怪誌：貓將軍》，將特技與台灣民間神怪故事結合，透過新生代馬戲表演者詮釋出來。此外，極至體能舞蹈團在北區區公所禮堂演出《大風吹 吹什麼 ? 》，藉由結合舞蹈、裝置藝術、戲劇及繪畫等共融概念，讓演出者與觀眾交流。而台灣青年舞團在台中市兒童青少年福利服務中心帶來融合 Jazz 、 hippop 、 soul 、 old school 等不同舞風，炫目不已的十二星座街舞劇《星河遊樂園》。

另外，各文化中心及場館也配合兒童節，在 4 、 5 月間規劃多達 51 場系列活動，如風神寶寶兒童劇團於 4 月 24 日在葫蘆墩文化中心演出《風神寶寶之火焰山》；小青蛙劇團於 4 月 30 日在港區藝術中心演藝廳演出《米香ㄟ奇幻車站》；屯區藝文中心則安排 Kiss Me 親一下劇團、如果兒童劇團、抓馬合作社劇團等，希望市民盡情享受藝文饗宴和在地人文特色。