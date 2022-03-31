台中兒童藝術節開鑼！ 出發吧，35場巡演由你去探險！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃副市長指出，盧秀燕市長用媽媽的關愛角度，在每年兒童節精心規劃兒童藝術節活動，邀請國內眾多優秀的表演團隊，在市內山、海、屯、城各區帶來戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等精彩演出，與大小朋友一起度過歡樂時光。
文化局說明，2022臺中兒童藝術節,，邀請大小朋友勇闖冒險世界，創造焦點在港區藝術中心演出奇幻馬戲《島嶼怪誌：貓將軍》，將特技與台灣民間神怪故事結合，透過新生代馬戲表演者詮釋出來。此外，極至體能舞蹈團在北區區公所禮堂演出《大風吹 吹什麼? 》，藉由結合舞蹈、裝置藝術、戲劇及繪畫等共融概念，讓演出者與觀眾交流。而台灣青年舞團在台中市兒童青少年福利服務中心帶來融合Jazz、hippop、soul、old school等不同舞風，炫目不已的十二星座街舞劇《星河遊樂園》。
另外，各文化中心及場館也配合兒童節，在4、5月間規劃多達51場系列活動，如風神寶寶兒童劇團於4月24日在葫蘆墩文化中心演出《風神寶寶之火焰山》；小青蛙劇團於4月30日在港區藝術中心演藝廳演出《米香ㄟ奇幻車站》；屯區藝文中心則安排Kiss Me親一下劇團、如果兒童劇團、抓馬合作社劇團等，希望市民盡情享受藝文饗宴和在地人文特色。
文化局提醒，因應疫情變化，民眾參與活動時，請全程戴口罩、保持社交距離、配合手部清潔消毒、測量體溫及實聯制等相關防疫措施，更多台中兒童藝術節相關活動詳情請上文化局官網(https://www.culture.taichung.gov.tw)及台中兒童藝術節臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/Y9zaml)查詢。