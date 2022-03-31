北市衛生局公布29、30日確診足跡　曾至政治大學、星聚點

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至於案23128為家住基隆的計程車司機，也為30日新增的確診個案。除了於22、23、25日期間，於早上8時至9時搭乘國光客運1815車次，從基隆長庚醫院至捷運南京復興站，再轉乘捷運至中山國中站；晚間18時30分再從南京復興站搭同班車返回基隆長庚醫院站。
此外案23128曾於22日上午9時許於7-11復惠門市消費，13時則於SUKIYA復興民權店購買午餐後離開；23日中午12時50分則於星巴克民權店消費5分鐘後離開；24日上午則於9時10分至15分期間，於Flash coffee中山國中門市購物；13時9分至15分則於7-11復惠門市消費。晚間則搭乘國光客運1815車次，從捷運復興站至婦幼福利服務中心站。至於25日中午12時53分，則是於屈臣氏錦州門市消費10分鐘。
26日星期六時，案23128則搭乘國光客運1815車次抵達忠孝復興站，並轉搭捷運至捷運西門站，並於THE garden餐酒館停留一小時，再轉前往武昌街的星期五美式餐廳用餐1.5人時後，再前往於華西街的亞洲鱉蛇專賣店並停留25分鐘，最後於晚間17時前往松山霞海城隍廟並停留40分鐘，最後於18時許前往7-11新慶陽門市消費約25分鐘。
案23266也為30日新增的北市確診個案，為台中婚宴確診感染者，曾於24日晚間18時30分前往民權東路二段的青庭餐廳用餐，並於用餐結束後到星聚點KTV復興店歡唱至隔日凌晨2時；並於25日下午前往政治大學停留約40分鐘，並於17時40分於孫東寶文山木柵店用餐約一小時；29日中午13時50分則於大呼過癮小火鍋石牌店用餐50分鐘。
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