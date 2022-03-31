桂綸鎂素人太妹樣被挖掘　楊雅喆卸任鏡電視董座首發聲

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楊雅喆說演員算是「情緒勞動」的工作，男演員嚴重者掉髮、女演員亂經，都是時有耳聞的事，桂綸鎂自己就是屬於工作期很緊繃的人，「我拍完1部戲，停下來就開始生病。」像《女朋友。男朋友》殺青當天，桂綸鎂拍完就昏倒發燒，連殺青酒都沒辦法出現，楊雅喆呼籲：「老闆要看的起台灣，開始更認真去考慮工作人員的安全，投資方也別想用低廉的價錢做出好作品，產業要做起來就是需要投資。」
楊雅喆卸任鏡電視董事長，他表示：「其實就是股東在做選擇，我是上去頂一下，進去又出來了，這沒什麼，大家不用太驚訝。」他也坦言導演才是他的本業，「董事長是專業經理人的工作，公司治理跟本行不是同一件事，我頂一下還行，要一直頂著就得請教葉如芬監製了。」
本屆金穗獎評審由10位專業人士擔任。由《夕霧花園》導演、《美國女孩》監製林書宇擔任評審團主席，率領金馬獎最佳男配角林柏宏、導演侯季然、導演殷振豪、監製陳寶旭、動畫導演黃勻弦、紀錄片導演朱詩倩、實驗與紀錄片導演黃邦銓、錄像藝術家與導演蘇匯宇、美術指導蔡珮玲，分別選出入圍及得獎名單。
本屆金穗獎共有301部影片報名，入圍61部，無論劇情、紀錄、動畫、實驗，都有機會角逐獎金60萬元的「金穗大獎」，總獎金更高達540萬。得獎結果將於6月11日的頒獎典禮揭曉，金穗獎入圍影片將於6月3日到6月12日在主場地台北光點華山電影館放映。