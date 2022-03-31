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桂綸鎂素人太妹樣被挖掘　楊雅喆卸任鏡電視董座首發聲

▲楊雅喆（左起）、桂綸鎂、葉如芬出席金穗獎記者會。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲楊雅喆（左起）、桂綸鎂、葉如芬出席金穗獎記者會。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-31 17:39:23

金馬影后桂綸鎂、葉如芬監製、楊雅喆導演今（31日）為「第44屆金穗獎」公布入圍名單，參賽者的熱情讓他們想起剛入行期盼得獎的青春歲月，楊雅喆以前在西門町挖掘桂綸鎂，「她有點太妹樣，熱舞社的，戴鮮黃色鏡片，穿超大T恤，像個小男生。」沒想到進了圈子努力成影后，好久不見的桂綸鎂，也被關心到感情生活，她笑說：「創作就是戀愛啊，我一直在創作，生活過得挺好的。」

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▲桂綸鎂擔任第44屆金穗獎的「金穗導師」。（圖／金馬執委會）
▲桂綸鎂擔任第44屆金穗獎的「金穗導師」。（圖／金馬執委會）
近期《初擁》工作人員身亡，引起大眾對影視環境工作安全的重視，演員最常見的工安問題之一，就是連續軋戲好幾天，桂綸鎂坦言以前也被劇組拗過，「公司一直有幫我維持工時，過勞對所有的創作都不好，休息對工作人員很重要，希望大家能在合理範圍內給出最大專業。」

楊雅喆說演員算是「情緒勞動」的工作，男演員嚴重者掉髮、女演員亂經，都是時有耳聞的事，桂綸鎂自己就是屬於工作期很緊繃的人，「我拍完1部戲，停下來就開始生病。」像《女朋友。男朋友》殺青當天，桂綸鎂拍完就昏倒發燒，連殺青酒都沒辦法出現，楊雅喆呼籲：「老闆要看的起台灣，開始更認真去考慮工作人員的安全，投資方也別想用低廉的價錢做出好作品，產業要做起來就是需要投資。」

楊雅喆卸任鏡電視董事長，他表示：「其實就是股東在做選擇，我是上去頂一下，進去又出來了，這沒什麼，大家不用太驚訝。」他也坦言導演才是他的本業，「董事長是專業經理人的工作，公司治理跟本行不是同一件事，我頂一下還行，要一直頂著就得請教葉如芬監製了。」

▲楊雅喆（左起）、葉如芬監製、金馬影后桂綸鎂、金馬執委會執行長聞天祥和今年入圍者進行講座。（圖／金馬執委會）
▲楊雅喆（左起）、葉如芬監製、金馬影后桂綸鎂、金馬執委會執行長聞天祥和今年入圍者進行講座。（圖／金馬執委會）
本屆金穗獎評審由10位專業人士擔任。由《夕霧花園》導演、《美國女孩》監製林書宇擔任評審團主席，率領金馬獎最佳男配角林柏宏、導演侯季然、導演殷振豪、監製陳寶旭、動畫導演黃勻弦、紀錄片導演朱詩倩、實驗與紀錄片導演黃邦銓、錄像藝術家與導演蘇匯宇、美術指導蔡珮玲，分別選出入圍及得獎名單。

本屆金穗獎共有301部影片報名，入圍61部，無論劇情、紀錄、動畫、實驗，都有機會角逐獎金60萬元的「金穗大獎」，總獎金更高達540萬。得獎結果將於6月11日的頒獎典禮揭曉，金穗獎入圍影片將於6月3日到6月12日在主場地台北光點華山電影館放映。

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