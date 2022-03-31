看見優勢！東友科技招募星兒員工　找出「隱藏的勞動力」

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東友科技擁有經驗豐富的部門主管及老師，不只有能力發掘他們的專長，對於如何與星兒相處，以及可能會出現的狀況，也真正了解和接受。東友科技董事長黃育仁表示：「我們並沒有期待能處事圓融、面面俱到的員工，我們接受星兒本身的獨特和異於常人。」東友成功發掘星兒天賦，成為企業強大後盾，今天宣布將擴充編制，公開招募30位星兒員工進入東友任職。
東友經驗，盼成企業借鏡，這場人才招募發表會，現場貴賓雲集，行政院前院長江宜樺、監察委員王幼玲、立法委員黃國書等人，不僅大方分享身為星兒家長的心聲，也對活動表達高度支持，對於東友發掘星兒天賦，轉為企業高效能勞動力十分肯定，期許東友能將成功經驗，提供給其他企業做為學習例證。
自閉兒被稱為星兒，是因為他們在社交、情緒、認知和感官方面與常人不同，但卻在某些方面特別厲害或突出，簡直像外星人一樣，他們是從星星來到地球的孩子。這代表他們在智能方面不一定是有缺陷的，有些其實還特別聰明，只是外在表現與一般人不一樣，所以很多人對他們有誤解，但因為他們不像身障和精障那樣容易辨認，所以更可能在成長過程中被不友善的對待，父母也會承受更大的社會壓力，這種不友善來自不了解，不了解帶來歧視，歧視造就霸凌。
期盼打破外界誤解，展開平權改革，黃育仁董事長致詞時強調：「我們今天不只是要招募星兒員工，更要推動平權，讓大家可以更了解自閉症譜系障礙的患者，讓他們的天賦從深櫃中出來，獲得跟其他人一樣的工作機會。要讓這些孩子從被誤解、被歧視、被小看、被霸凌的那座櫃子中走出來，讓大家明白他們的優勢與能力，讓大家知道，他們可以。」
黃育仁董事長呼籲企業接受星兒的與眾不同，發掘他們的獨特天賦，邀請更多的企業，加入改變的行列。他也帶領現場來賓，一同比手勢，高聲喊口號：「你可以、我可以、我們可以」，要以更實際的行動，支持這場平權改革運動。