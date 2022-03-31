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看見優勢！東友科技招募星兒員工　找出「隱藏的勞動力」

▲東友科技董事長黃育仁出席發表會上台致詞強調：「我們並沒有期待能處事圓融、面面俱到的員工，我們接受星兒本身的獨特和異於常人。」（圖／東友科技提供）
▲東友科技董事長黃育仁出席發表會上台致詞強調：「我們並沒有期待能處事圓融、面面俱到的員工，我們接受星兒本身的獨特和異於常人。」（圖／東友科技提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-31 18:21:06

全球企業面臨的幾個問題包含：生產線缺工、效能不彰、流動率高等等。東友科技首度公開超乎想像的秘密武器，提供企業界前所未見的革命性解決方案，提供環境讓ASD發揮長才，證明他們可以！今（31）日還特別舉辦ASD專案招募發表會，宣布即日起公開招募30位星兒（自閉症）員工，歡迎星兒家長帶著孩子來應徵，一起加入改變的行列。

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▲行政院前院長江宜樺（中）、監委王幼玲（左二）、立委黃國書（右二）等人在東友科技發表會上，比出三手勢，意示「你可以我可以我們可以」。（圖／東友科技提供）
▲行政院前院長江宜樺（中）、監委王幼玲（左二）、立委黃國書（右二）等人在東友科技發表會上，比出三手勢，意示「你可以我可以我們可以」。（圖／東友科技提供）
七年前東友科技SPA部門，開始任用星兒員工，從一開始的4位員工，到目前一共有10位星兒在這裡發揮所長。這個部門如今邁入第8年，有許多的數據資料，佐證了這些星兒是真正在職場上有明顯的產值，在零件檢驗比15年資歷的工程師快20%，設備操作速度比15年資歷工程師快了32.8%，影像校對跟15年資歷的工程師相比速度也快了29.7%，準確率也比較高。星兒的離職率僅僅只有5%，離職率低。代表了公司人才培育耗費大幅地降低，效率的提升對於公司的營運成本，也有顯著的差異。

東友科技擁有經驗豐富的部門主管及老師，不只有能力發掘他們的專長，對於如何與星兒相處，以及可能會出現的狀況，也真正了解和接受。東友科技董事長黃育仁表示：「我們並沒有期待能處事圓融、面面俱到的員工，我們接受星兒本身的獨特和異於常人。」東友成功發掘星兒天賦，成為企業強大後盾，今天宣布將擴充編制，公開招募30位星兒員工進入東友任職。

東友經驗，盼成企業借鏡，這場人才招募發表會，現場貴賓雲集，行政院前院長江宜樺、監察委員王幼玲、立法委員黃國書等人，不僅大方分享身為星兒家長的心聲，也對活動表達高度支持，對於東友發掘星兒天賦，轉為企業高效能勞動力十分肯定，期許東友能將成功經驗，提供給其他企業做為學習例證。

自閉兒被稱為星兒，是因為他們在社交、情緒、認知和感官方面與常人不同，但卻在某些方面特別厲害或突出，簡直像外星人一樣，他們是從星星來到地球的孩子。這代表他們在智能方面不一定是有缺陷的，有些其實還特別聰明，只是外在表現與一般人不一樣，所以很多人對他們有誤解，但因為他們不像身障和精障那樣容易辨認，所以更可能在成長過程中被不友善的對待，父母也會承受更大的社會壓力，這種不友善來自不了解，不了解帶來歧視，歧視造就霸凌。

期盼打破外界誤解，展開平權改革，黃育仁董事長致詞時強調：「我們今天不只是要招募星兒員工，更要推動平權，讓大家可以更了解自閉症譜系障礙的患者，讓他們的天賦從深櫃中出來，獲得跟其他人一樣的工作機會。要讓這些孩子從被誤解、被歧視、被小看、被霸凌的那座櫃子中走出來，讓大家明白他們的優勢與能力，讓大家知道，他們可以。」

黃育仁董事長呼籲企業接受星兒的與眾不同，發掘他們的獨特天賦，邀請更多的企業，加入改變的行列。他也帶領現場來賓，一同比手勢，高聲喊口號：「你可以、我可以、我們可以」，要以更實際的行動，支持這場平權改革運動。

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