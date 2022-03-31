減負擔！青安購屋貸款利率只調升半碼 一段式年息1.525%
中央銀行升息1碼，中華郵政也跟進調高存款利率，也使得青年安心成家購屋優惠貸款利率也跟著要調升，引發立委質疑有違政策美意。財政部今（31）日宣布，為減輕民眾購屋成家資金負擔，青安貸款這次基準利率從原本調升1碼，減為調升半碼，並從3月23日起至下次基準利率調升止，即原本基準利率要調升至1.095%，現在減半碼調為0.97%，若以一段式利率來說，利率由原來的1.4%調高為1.525%。
為協助無自有住宅家庭購屋安居，財政部2010年12月推出青安貸款，由台灣銀行等8家公股銀行依金融監理機關相關授信規範，以自有資金承貸，貸款利率選擇包括一段式機動利率、二段式機動利率及混合式固定利率等3種。
至於青安貸款的利率計算方式是以中華郵政牌告2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率（調升前為0.845%）為基準加碼計息，民眾可依自身資金狀況及還款規劃擇適辦理，只是貸款利率計息方式一經選定不得要求變更，而青安貸款在2021年曾調降一段式機動利率新貸放案件基準利率加碼由0.585%調降至0.555%，利率為1.4%（基準利率0.845%加0.555%）。
由於央行3月18日升息1碼，即0.25%，中華郵政在3月23日跟進調升存款利率，也使得青安貸款基準利率也要跟著調升。不過，財政部今日宣布，青安貸款利率調升幅度從1碼減為半碼，即從原本要調升0.25個百分點，變成只調升0.125個百分點，以減輕民眾購屋負擔，因此，因此基準利率由原本要調升至1.095%減為只調升為0.97%，期間自今年3月23日至下次基準利率調升止，屆時再行檢討，惟在前開期間轉貸的借款人不適用。